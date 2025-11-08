IFFIରେ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହିମା ଅଲେଖ' ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭାରତୀୟ ପାନୋରମାରେ ମନୋନୀତ

ETV Bharat / entertainment

ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ରେ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହିମା ଅଲେଖ' ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଭାରତୀୟ ପାନୋରମାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ।

himanshu khatua's odia film mahima alekha selected for indian panorama at IFFI
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 5:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୫୬ତମ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (ଆଇଏଫଏଫଆଇ, IFFI)ରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଏଛର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିନ୍ଦୁସାଗର' ପରେ ଏବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହିମା ଅଲେଖ' IFFIରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଭାରତୀୟ ପାନୋରମା'ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋରବ ଆଣିଛି ।

IFFIରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମହିମା ଅଲେଖ' ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । କାଦମ୍ବିନୀ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜି ଫାଇଭ୍ ସି (Kadambini Media & DG Five C) ର ମିଳିତ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ଡ. ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜିକା ହେଉଛନ୍ତି ଡ. ଇତି ସାମନ୍ତ।'ମହିମା ଅଲେଖ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ, ନିୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୋପାନ ଭେଦ, ଧର୍ମ ପରିଚ୍ଛଦ, ଆହାର ବିହାର ବିଧି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଓ ଭଜନ ସମେତ ସଂଘ ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ​ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଲୋଚନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିବାବେଳେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମହାନ ଦର୍ଶନକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଖଟୁଆ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ହିମାଂଶୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହାତେଇଥିଲେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହିମାଂଶୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶୂନ୍ୟସ୍ୱରୂପ' ନିର୍ମାଣ କରି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ କାଦମ୍ବିନୀ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ତଥା ହିମାଂଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍' (The Sea and Seven Villages) ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ମହିମା ଅଲେଖ' ଭାରତୀୟ ପାନୋରମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି । 'ମହିମା ଅଲେଖ' ଟିମ୍‌କୁ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଚାରିଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

'ଭାରତୀୟ ପାନୋରମା'ରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଏହାର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ମହିମା ଅଲେଖ’ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଗୋଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ସବୁଦିନ ପାଇଁ ‘ମହିମା ଅଲେଖ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏକ ଗୌରବଜନକ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ମୋ ସମସ୍ତ ଟିମ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ବୋଲି ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ IFFI

କହିରଖୁଛୁ କି, ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI) ନଭେମ୍ବର 20 ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ହାକାଥନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଥର, ମହୋତ୍ସବରେ 81 ଟି ଦେଶର 240 ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 13 ଟି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର, 4 ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଏବଂ 46 ଟି ଏସୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

