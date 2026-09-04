ETV Bharat / entertainment

'ହେ ବେବି 2' କନଫର୍ମ, ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନର ଖୁଲାସା କଲେ ନିର୍ମାତା

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ହେ ବେବି 2' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

HEYY BABYY 2
HEYY BABYY 2 (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହେ ବେବି 2' ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ନାଡିଆଡୱାଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛି ।ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର ପ୍ରିମିୟର କ୍ରିସ୍ ମିନ୍ସ, ନାଡିଆଡୱାଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ମୁମ୍ବାଇ ଅଫିସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ, ପ୍ରଯୋଜକ ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ତିନିଟି ଫିଲ୍ମ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2007 ମସିହାର କମେଡି 'ହେ ବେବି'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ 'ହେ ବେବି 2' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ରେ, ନାଡିଆଡୱାଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର ପ୍ରିମିୟରଙ୍କ ସହିତ ତିନିଟି ଫିଲ୍ମ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି । କ୍ୟାପସନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି, ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନାଡିଆଡୱାଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର ପ୍ରିମିୟର, କ୍ରିସ୍ ମିନ୍ସଙ୍କୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ଗୌରବ ପାଇଥିଲେ ।"

ସେମାନେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ଗର୍ବିତ । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୁଟିଂ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭଲ ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? 'ହେ ବେବି 2' ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ 'ହେ ବେବି' ଏବେ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବରେ ଫେରି ଆସୁଛି ।"

ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୁଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଳ ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ।"

'ହେ ବେବି' ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ସାଜିଦ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଫରଦୀନ ଖାନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ, ଜୁଆନା ସାଂଘଭି ଏବଂ ବୋମାନ ଇରାନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ 'ଥୁଭାଲସ୍ପର୍ଶମ୍' (1990) ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଫିଲ୍ମ 'ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ବେବି' (1987) ସହ ସମାନ । 'ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ବେବି' ଫରାସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥ୍ରୀ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ କ୍ରାଡଲ୍' (୧୯୮୫) ଉପରେ ଆଧାରିତ । ନାଡିଆଡୱାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ମୂଳ କଳାକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି' ରିଭ୍ୟୁ: କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', କମାଇଲା ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟର ୨୦୦୦% ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AKSHAY KUMAR VIDYA BALAN
HEYY BABYY SEQUEL
ହେ ବେବି 2
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଦ୍ୟା ବାଲନ
HEYY BABYY 2

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.