କେବେବି ନିର୍ମାଣ ହେବନି 'ହେରା ଫେରି ୩': ଅକ୍ଷୟ,ସୁନୀଲ ଓ ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ବୟାନ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ 'ହେରା ଫେରି ୩' ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବେବି ନିର୍ମାଣ ହେବ ନାହିଁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 5:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହେରା ଫେରି ୩' ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏହି କମେଡି ସିକ୍ୱେଲ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଆସିଛି । ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଓହରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...ଏସବୁ ଘଟଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାଗ କେବେବି ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ 'ହେରା ଫେରି ୩' ନିର୍ମାଣରେ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି । ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।" ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତୃତୀୟ ଭାଗଟି କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବେ ହେବ ।"
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ମୂଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବା ଉଚିତ୍—ଯେପରି 'ଟର୍ମିନେଟର୍ ୨' ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାହାଣୀ ନଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତୁଳନାରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଜିଯାଏ ।
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି, "ସିକ୍ୱେଲ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବା ମୂଲ୍ୟକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏକ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ' ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି; ଆଉ ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ଏପରିକି 'ଭାଗମ୍ ଭାଗ୍' ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, 'ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କି ?' ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ।"
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ହେରା ଫେରି ୩' ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏକ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଯୁକ୍ତି କରିଛି ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ଫିରୋଜ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନଥିଲା ।
ନିକଟରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହୈୱାନ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମାଲୋଚକ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ବୋମନ୍ ଇରାନୀ, ଶ୍ରିୟା ପିଲଗାଓଁକର ଏବଂ ସାୟାମୀ ଖେର୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ହୈୱାନ୍' ଭାରତରେ ୯.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବାବେଳେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ ୧୫.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା 'ହେରା ଫେରି', 'ହଙ୍ଗାମା', 'ଭାଗମ୍ ଭାଗ୍', 'ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କେ', 'ଭୁଲ୍ ଭୁଲୈୟା', 'ମାଲାମାଲ୍ ୱିକଲି' ଏବଂ 'ହୁଲଚୁଲ୍' ଭଳି ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ।