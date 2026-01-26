ETV Bharat / entertainment

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ; ଭାବୁକ ହେଲେ ହେମା, କହିଲେ 'ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତେ...'

ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହି ସମ୍ମାନ ନେଇ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । କହିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

hema malini on dharmendras padma vibhushan honour
hema malini on dharmendras padma vibhushan honour (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯାହା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତା ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସିନେମା ପ୍ରତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ହେମା ମାଲିନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତିି, "ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଏହି ଖବର ପାଇଲି । ଏହା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ କରୁଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ବହୁତ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ, ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିଲା । ସେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ; ତାଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସେ ଏବେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ମହାନ ସମ୍ମାନ ।"

ଏକ୍ସରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ହେମା ମାଳିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସରକାର ଧର୍ମଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଅଲକା ଓ ମାମୁଟିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, ଆର ମାଧବନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ

ବଲିଉଡର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର 'ହି-ମ୍ୟାନ୍' ଭାବରେ ପରିଚିତ, ୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କୋମଳ ହସ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର କ୍ୟାରିଅର୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପରଦା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, 'ଆୟା ସାୱନ୍ ଝୁମ୍ କେ', 'ଶୋଲେ', 'ଚୁପ୍କେ ଚୁପ୍କେ', 'ଆଇ ମିଲନ୍ କି ବେଲା' ଏବଂ 'ଅନୁପମା' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ କରି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ କେବଳ ପରଦାରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHARMENDRA
HEMA MALINI
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ
ହେମା ମାଳିନୀ
DHARMENDRAS PADMA VIBHUSHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.