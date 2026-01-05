ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଓଲ ପରିବାରର ପୃଥକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହେମା ମାଳିନୀ, କହିଲେ 'ମୁଁ ଯାହା କରିଛି....'
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଓଲ ପରିବାରର ପୃଥକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ହୋଇଥିଲା । କାହିଁକି ହେମା ମାଲିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । କହିଲେ କାରଣ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 1:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ 90 ତମ ଜନ୍ମଦିନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ନେଇ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ବୟସ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପରିବାର ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ହେଲେ ଦେଓଲ ପରିବାର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପୃଥକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ହେମା ମାଳିନୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା କିଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୃଥକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ । ସନ୍ନି, ବବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ହେମା ମାଳିନୀ, "ୟେ ହମାରେ ଘର କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ହୈ" (ଏହା ଆମର ଘରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ) କହିଥିଲେ କଥାକୁ ଟାଳିଥିଲେ ।
ହେମା ମାଲିନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ । ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିଥିଲି କାରଣ ମୋର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ । ତା'ପରେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ରଖିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ମଥୁରା ମୋର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ । ତେଣୁ, ମୁଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିଥିଲି । ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ।"
ହେମା ମାଳିନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଡିସେମ୍ବର 8 ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 90 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସେ (ସନ୍ନି) ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବେ । ସବୁକିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ଘଟୁଛି । ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କି ୟେ ଦୋ ଅଲଗା ପରିବାର ହୈ, ପତା ନହିଁ କ୍ୟା ହୋଗା । କିସିକୋ ଇତନି ଫିକର କରନେ କି ଜରୁରତ ନହିଁ ହୈ । ହମ ଲଗ୍ ଏକଦମ୍ ଅଚ୍ଛେ ହୈ । ଏହାର ଅର୍ଥ (ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପରିବାର; କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ । କାହାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛୁ)" ସେ ଶେଷରେ କହିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ "ତୁମ୍ ହସିନ୍ ମେ ଜବାନ" ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଚାରି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ: ପୁଅ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ, ଏବଂ ଝିଅ ବିଜେତା ଏବଂ ଅଜିତା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ, ଇଶା ଦେଓଲ ଏବଂ ଆହାନା ଦେଓଲ ।
