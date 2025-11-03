ETV Bharat / entertainment

କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏହା କହିଲେ ହେମା ମାଲିନୀ

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ହେମା ମାଲିନୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

HEMA MALINI ON DHARMENDRA HEALTH
HEMA MALINI ON DHARMENDRA HEALTH ((Photo: IANS)
Published : November 3, 2025 at 3:04 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 3:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ କିଚି ଦିନ ତଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ହେମା ।

ରବିବାର ଦିନ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ପାପାରାଜ୍ଜିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ହାତ ଯୋଡି ସେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା ।

ଦେଓଲ ପରିବାରର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ 89 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି । ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ETV ଭାରତ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ଡିସେମ୍ବରରେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2024 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ତେରି ବାତୋଁ ମେ ଐସା ଉଲଝା ଜିୟା" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ସାହିଦ କପୁର ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଇକ୍କିସ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା ଏବଂ ସିମର ଭାଟିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାଟି ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

