ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଆଉନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା । ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । IANS ମୁତାବକ, ଆଜି (24 ନଭେମ୍ୱର)ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 89 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
Mumbai: Veteran actor Dharmendra passes away. The ambulance was seen leaving his residence pic.twitter.com/USI0zvQlOt— IANS (@ians_india) November 24, 2025
ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ
31 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ୱାଇର ବ୍ରିଚ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅଭିନେତା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ସେବେ ଠାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି 24 ନଭେମ୍ୱରରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Maharashtra: Celebrities have started arriving at the residence of veteran actor Dharmendra in Mumbai. An official statement on his health is awaited. pic.twitter.com/uJPe4Koi1t— ANI (@ANI) November 24, 2025
#WATCH | Maharashtra: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan arrive at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement on veteran actor Dharmendra's health is awaited. pic.twitter.com/JIXuoWvq5L— ANI (@ANI) November 24, 2025
ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାହାରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇର ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ । ତେବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ।
#WATCH | Maharashtra: An ambulance leaves from the residence of veteran actor Dharmendra in Mumbai. An official statement on his health is awaited. pic.twitter.com/9lBSuGbZs9— ANI (@ANI) November 24, 2025
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କ ସନ୍ତାନ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଇଶା ଦେଓଲ ଏବଂ ଆହାନା ଦେଓଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର-ହେମା ମାଲିନିଙ୍କ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି । ସନ୍ନି ଏବଂ ବବିଙ୍କ ସହ ଇଶା ଏବଂ ଆହାନାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ "ଚୁପ୍କେ ଚୁପ୍କେ" (1975), "ପ୍ରତିଜ୍ଞା" (1975), ଏବଂ "ୟମଲା ପଗଲା ଦିୱାନା" (2011) ଭଳି ଅନେକ କମେଡି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 80 ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହିଟ୍ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ । ଏହି ଦଶକରେ ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ । ଏଥିରେ "ପ୍ୟାର କିୟା ତୋ ଡରନା କ୍ୟା", "ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ମେଟ୍ରୋ," "ଜନି ଗଦ୍ଦାର," ଏବଂ "ଅପନେ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2023 ମସିହାରେ, ସେ "ରକି ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶବାନା ଆଜମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କିସ୍ ସିନ୍ ସହ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଏକ୍କିସ୍" 2025 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।