ବାଲିଯାତ୍ରା 2025; ବଲିଉଡ ଗାୟିକା ହର୍ଷଦୀପ କୌର ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ମତୁଆଲା
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025 ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବଲିଉଡ ଗାୟିକା ହର୍ଷଦୀପ କୌର ସାମିଲ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 4:03 PM IST
କଟକ: ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ତାରକା ସାମିଲ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ ମନୋଭରି ଉପୋଭାଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଗତକାଲି (ନଭେମ୍ୱର 7)ରେ ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ହର୍ଷଦୀପ କୌର ସମ୍ପ୍ରତି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହେବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଏକ ମହାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଆପଣ ମୋ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିପାରିବେ । ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ।"
ହର୍ଷଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ''ସେ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଜପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି । ସାଜସଜ୍ଜା, ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଆପଣ ମୋ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିପାରିବେ । ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମୋ ପରିବାର ସହ ଏହି ମେଳା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ଏହା ଏକ ମହାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା ଥିମ୍ ରହିଛି 'ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ' । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ କଟକ କଲେକ୍ଟର ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର ୫ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ହଲିଉଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।"
