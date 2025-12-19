ETV Bharat / entertainment

'ହାପି ପଟେଲ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍; ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପାଇ କମେଡି ସହ ଆମୀର ଓ ବୀର ଦାସଙ୍କ ମସ୍ତି

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡି ପରେ ବୀର ଦାସ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ "ହାପି ପଟେଲ"ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 5:32 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦର୍ଶକମାନେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏବେ, ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ଅଛି । କିନ୍ତୁ, ଏଥର, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । "ହାପି ପଟେଲ" ସହ ମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ "ହାପି ପଟେଲ" ର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

ଫିଲ୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି "ହାପି ପଟେଲ: ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍"। 2 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରରେ ପ୍ରବଳ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଅନେକ ମଜାଦାର, ଅଫବିଟ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଫିଲ୍ମଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ବୀର ଦାସ । ଏଥିସହ ସେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଜାନୁଆରୀ 16 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।

ବୀର ଦାସ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି

ଟ୍ରେଲରରେ ବୀର ଦାସ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ମିଶନରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି । କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ସମଗ୍ର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ମୋନା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଆମୀର ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ, ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସର୍ବଦା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନବ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ମହାନ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି । ଲଗାନ, ତାରେ ଜମିନ୍ ପର, ଦଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭଳି ସ୍ମରଣୀୟ ଫିଲ୍ମ ପରେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନନ୍ୟ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏଥର ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ବୀର ଦାସଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର କମେଡି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସହ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଗୋ ଗୋଆ ଗନ୍, ବଦମାଶ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଲି ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ବେଲି ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହ ବୀର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

