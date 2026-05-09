ମାଆଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାହସର କାହାଣୀ କହେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ, ମାତୃ ଦିବସରେ ନିଅନ୍ତୁ ମଜା
୧୦ ମେ ରେ ମାତୃ ଦିବସ । ଏହି ମାତୃ ଦିବସରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 5:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏହି ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର, ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ସମୟରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସମୟ ବିତାଇବାର ଚାହିୁଁଛନ୍ତି । ତେବେ ମାଆଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାହସର କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ଓସିରିଜର ନିଅନ୍ତୁ ମଜା ।
'ମିସେସ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ ବନାମ ନରୱେ'
'ମିସେସ୍ ଚାଟାର୍ଜୀ ବନାମ ନରୱେ' ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ କାହାଣୀ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ନ୍ତି । ନରୱେରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।
'ମିମି'
'ମିମି' ଏକ ହାଲୁକା ହୃଦୟର କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କାହାଣୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଅଭିନୀତ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସରୋଗେଟ୍ ମାଆ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ତା’ପରେ ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତୃତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।
'ମମ୍'
2017ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ମମ୍' ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ସେ ଜଣେ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାବତ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ଏହି କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସାହସ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ୍ ସିଦ୍ଦିକି, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଜଲ୍ ଅଲି ଏବଂ ଅଦନାନ ସିଦ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
"ଇଂଲିଶ୍ ଭିଙ୍ଗଲିଶ୍"
ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇଂଲିଶ୍ ଭିଙ୍ଗଲିଶ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯିଏ ଇଂରାଜୀ କହି ନପାରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ହୀନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ ।
"ଆର୍ଯ୍ୟ"
ସୁସ୍ମିତା ସେନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ "ଆର୍ଯ୍ୟ" ହେଉଛି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୁନିଆର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ।
"ମାଈ"
ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ "ମାଈ" ହେଉଛି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ ଯାହାଙ୍କ ଝିଅର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଜଣେ ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମହିଳାରୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତ ମହିଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି ।
'ନିଲ୍ ବାଟ୍ଟେ ସନ୍ନତା'
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମା'-ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାଆ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।
'ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର'
'ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର' ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ଯାହା ଜଣେ ମାଆର ନୀରବ ତ୍ୟାଗ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ମହାନ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି ।
