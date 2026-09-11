ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ରେକର୍ଡ
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 5:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବିଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ ସଫଳତା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଆଜି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ମାତ୍ର ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ନିକଟତର ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଥିବା ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
A JOURNEY OF FAITH, DEVOTION & DIVINE SPIRIT unfolds worldwide today… ❤️✨— Hombale Overseas (@HombaleOverseas) September 11, 2026
Experience the inspiring journey of #HanumanAnsh on the big screen.
In cinemas worldwide from TODAY.
Overseas Release by @hombalefilms through @HombaleOverseas.@HanumanAnsh @Swambhumedia… pic.twitter.com/MDoiWfhEo9
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଦୈବୀ ଚେତନାର ଏକ ଯାତ୍ରା... ବଡ଼ ପରଦାରେ #HanumanAnsh ର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ । ଆଜିଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲରେ ହମ୍ୱଲ ଫିଲ୍ମସ ଦ୍ୱାରା HombaleOverseas ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।"
'HANUMAN ANSH' CONTINUES TO REWRITE RECORD BOOKS – 9156% GROWTH IN WEEK 5 – ALL TIME BLOCKBUSTER...— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2026
⭐ Week 1: ₹ 90 lacs
⭐ Week 5: ₹ 83.30 cr
⭐ Growth in Week 5 [vis-à-vis Week 1]: 9156%
From being a non-starter / non-performer in Weeks 1 and 2 to witnessing a meteoric rise… pic.twitter.com/kmTB3hySDt
'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟ
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଭାରତରେ ୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭର ୩୬ତମ ଦିନ । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ୩୫ତମ ଦିନରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ମାତ୍ର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ସହ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୩୧ତମ ଦିନରେ (ରବିବାର)ରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ଆୟ ୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୪୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ୫୮.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ୮୩.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । କୌଣସି ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ତେବେ ଭାରତରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୯୫.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ (gross collection) ଏବଂ ୧୬୫.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ (net collection) ହାସଲ କରିଛି ।
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଛି ହାସଲ କରିଛି ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହର ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ, ଏହା ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆୟର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କେତେ ଭଲପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ଆୟରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଟକ୍ସିକ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', ଏତିକି କଲାଣି କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', କମାଇଲା ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟର ୨୦୦୦% ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୫୦ କୋଟି କଲା ପାର୍, ସିକ୍ୱେଲ୍ କନଫର୍ମ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ