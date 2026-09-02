'ଟକ୍ସିକ'କୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'; 2 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କଲାଣି ଏତେ ରୋଜଗାର
ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ବଜେଟ୍ ୭୦୦ କୋଟି, ଯେତେବେଳେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ମାତ୍ର ୨-୩ କୋଟି ବଜେଟ୍ ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 3:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ୍', ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏକ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'ଟକ୍ସିକ୍' କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । କେବଳ 'ଟକ୍ସିକ୍' ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଭଦାୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ମଙ୍ଗଳବାର (ଏହାର 26 ତମ ଦିନ) ଆୟରେ 'ଟକ୍ସିକ୍'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଯଦିଓ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ମାସ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସମୟରେ 'ଟକ୍ସିକ୍' ଏହାର ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ହନୁମାନ ଅଂଶ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏହାର ୨୬ତମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର) ୮.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 'ଟକ୍ସିକ' ସପ୍ତମ ଦିନରେ କେବଳ ୭.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥିଲା । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏହାର ୨୫ତମ ଦିନରେ ୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା, ଯାହା ୨୬ତମ ଦିନରେ ଆୟରେ ୫୪.୫୫% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୬ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ ୫୪.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ୬୩.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ମାତ୍ର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରି ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଟକ୍ସିକର କମୁଛି ଆୟ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଟକ୍ସିକ'- ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 101.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ, 'ଟକ୍ସିକ'ର ଦୈନିକ ଆୟରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 'ଟକ୍ସିକ' 229.60 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ 274.25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଆୟ 40.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଭାରତରେ 315 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ଆୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ', ବିଳମ୍ୱରେ ରିଲିଜ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ: ପ୍ରଯୋଜକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ