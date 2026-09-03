'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୫୦ କୋଟି କଲା ପାର୍, ସିକ୍ୱେଲ୍ କନଫର୍ମ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ହନୁମାନ ଅଂଶ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସିକ୍ୱେଲ୍ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 8:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହନୁମାନ ଅଂଶ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସଫଳତା ହାତେଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଟକ ଏବେ ଭାରତରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ହନୁମାନ ଅଂଶ ୨ ବିଷୟରେ ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ?
ଆଗ୍ରାର ଏକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ବିଶାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କାହାଣୀଟି ପ୍ରଥମେ ଫିରୋଜାବାଦ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ, ଯାହା ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଏହା ପରେ ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ । ହନୁମାନ ଅଂଶର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ସ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ।
ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଅଂଶକୁ ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଡିଭାଇନ୍ ଡିଟୁର୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଅଭିନେତା ଶୋଭିନୱ ସତ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ଅଂଶ ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ହନୁମାନ ଅଂଶ ବହୁତ ଧୀର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ୧.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ସକାରାତ୍ମକ କଥା ପାଇବା ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୦.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା, ଏହା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ଫିଲ୍ମଟି ୨୪ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକକ-ଦିନ ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ୨୬ ତାରିଖରେ ଏହା ୮.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକକ-ଦିନ କଲେକ୍ସନରେ ୟଶଙ୍କ ଟକ୍ସିକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହନୁମାନ ଅଂଶ ଭାରତରେ ୫୪.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ ଆଣିବା ଜାରି ରଖିଛି ।
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହନୁମାନ ଅଂଶ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ସତସଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଛୋଟ କାହାଣୀ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର #ନୀମକରୋରିବାବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ।"
ହନୁମାନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ, ଜଣେ 13 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ । ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ, ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହା ନିମ କରୋରି ଷ୍ଟେସନ ପଛରେ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଶୋଭିନବ ସତ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିୱାରୀ ଏବଂ ବିହାନ ଶେଡଗେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଟକ୍ସିକ'କୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'; 2 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କଲାଣି ଏତେ ରୋଜଗାର
'ଟକ୍ସିକ୍' ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ 'ୟଶ ସହ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ