ETV Bharat / entertainment

'ଟକ୍ସିକ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', ଏତିକି କଲାଣି କଲେକ୍ସନ

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଟକ୍ସିକ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।

hanuman ansh day 28 vs toxic day 9 box office collection
hanuman ansh day 28 vs toxic day 9 box office collection (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟରରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଟକ୍ସିକ' ପୁଣି ଥରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଆୟ କରିଛି ।

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' (28 ଦିନ)ବନାମ 'ଟକ୍ସିକ୍' (ଦିନ 9) ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍

ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ 7,055ଟି ଶୋ'ରୁ 11 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ 41.0% ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଭାରତ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ 73.74 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।ଏହି ସମୟରେ, 'ଟକ୍ସିକ୍' ଏହାର ନବମ ଦିନରେ 10,863ଟି ଶୋ'ରୁ 4.25 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ 13.8% ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଭାରତ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ 239.30 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଟକ୍ସିକ୍' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 101.10 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା ୩୭.୬୫ କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୨୭.୨୦ କୋଟି, ଚତୁର୍ଥରେ ୨୫.୧୫ କୋଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୨୩ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୭.୬୫ କୋଟି, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୭.୮୫ କୋଟି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ୫.୪୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନବମ ଦିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.25 କୋଟି ରୋଜଗାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧.୦୮ କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦.୪୦ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61 କୋଟି ରୋଜଗାର ହୋଇଛି ।

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ

ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ରେ ଚନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶୋଭିନବ ସତ୍ୟ ଭଳି କଳାକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ ୭, ୨୦୨୬ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନିଟ୍) ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ସିନେମା ହଲ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲବରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ ।

ଏହି ସମୟରେ, 'ଟକ୍ସିକ' ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନ୍ଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟଶ, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ନୟନଥାରା, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସଞ୍ଜିଦା ଶେଖଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରାଜୀବ ରବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 4ରେ ରିଲିଜ 'ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି': A-ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଉଠାଇବ କି ଲାଭ ? ପ୍ରଥମ ଦିନ କରିପାରେ ଏତିକି କଲେକ୍ସନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HANUMAN ANSH DAY 28 COLLECTION
TOXIC DAY 9 COLLECTION
ଟକ୍ସିକ କଲେକ୍ସନ
ହନୁମାନ ଅଂଶ କଲେକ୍ସନ
HANUMAN ANSH VS TOXIC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.