'ହନୁମାନ ଅଂଶ' କ୍ରେଜ: ରବିବାର କଲା ଧମାକା, କଲାଣି ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି । ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର କରୁଛି । 45 ଦିନରେ ବି କମୁନି କ୍ରେଜ । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 1:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ସିନେମାଘରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ସପ୍ତମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ଏହାର ୪୫ତମ ଦିନରେ ବି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଶନିବାର ଠାରୁ ଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଅସାଧାରଣ ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାର୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ହନୁ-ମ୍ୟାନ୍' ୪୫ତମ ଦିନରେ (ରବିବାର) ୧୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି। ଭାରତରେ ମୋଟ ୭,୬୨୮ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି । ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୪୩ତମ ଦିନରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୪୪ତମ ଦିନରେ ୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ କରିବା ପରେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ନିଟ୍ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୭୧.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ ଆୟ ୩୨୧.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୋମବାର ଦିନ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୫ତମ ଦିନରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆୟ ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦେଶୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ମିଶାଇଲେ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆୟ ୩୪୭.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା 350 କୋଟି ପାର୍ କରିବ ।
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ- ୧.୦୮ କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ- ୪୦ ଲକ୍ଷ
ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ-୧୦.୪୦ କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ-୬୧.୦୦ କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ- ୯୦.୨୫ କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ- ୮୦.୨୫ କୋଟି
୪୩ତମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)- ୫ କୋଟି
୪୪ତମ ଦିନ (ଶନିବାର)- ୯.୭୫ କୋଟି
୪୫ତମ ଦିନ (ରବିବାର)- ୧୩.୭୫ କୋଟି
ମୋଟ ଆୟ-୨୭୧.୮୮ କୋଟି
ହିନ୍ଦୀ 2D ସଂସ୍କରଣଟି ଏହାର ୪୫ତମ ଦିନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ୪୫.୪୬% ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି (ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି) ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଶୋ’ରେ ୬୨.୨୩% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୫୪.୫୪% ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ରାତ୍ରି ଓ ସକାଳ ଶୋ’ ପାଇଁ ଏହି ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ୩୭.୨୩% ଏବଂ ୨୭.୮୫% ରହିଥିଲା ।
ବିଶାଳ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ହେଉଛି ନିମ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଶୋଭିନବ ସତ୍ୟା ଏବଂ ବିହାନ ସେଡ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାବେଳେ ଅନିଲ ରାସ୍ତୋଗୀ, ସୁଗନ୍ଧା ମଲହୋତ୍ରା, ଭଗବାନଦାସ ପଟେଲ ଏବଂ ନେହା ପରାଞ୍ଜପେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥକୁ ଗଢ଼ିତୋଳେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ 'ନିମ କରୋଲି ବାବା' ଭାବେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମା’ଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ମିଳନ ପାଇଁ ଥିବା ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ମାନବ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ରେକର୍ଡ
ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: କାଜି ତୌକିର୍ଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ, ବିଦା ହେଲେ ରୋହେଦ୍ ଖାନ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ