'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଜଲୱା; ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି କ୍ରେଜ, ୩.୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର କଲାଣି ପାର୍
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 5:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମର ସାରା ବିଦେଶରେ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି । ଏହାର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ୩.୫ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବିଦେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ସଫଳତା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ ବାହାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଭ କରିଛି । ଆସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଜ-ଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଏହା କହିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଏହାର କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଏକ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ 'ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍' ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଭାରତୀୟ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ, 'ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍' ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଯାହା ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କାହାଣୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମାଟିକ୍ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଏହି ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, "ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସିନେମା ଜଗତର ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ । ମହାରାଜ-ଜୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବେ । ମହାରାଜ-ଜୀ କହିଥିଲେ, 'ଦୁନିଆ ଆସିବ' ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ।"
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ସଫଳତା ଗାଥାରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭୂମିକାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।