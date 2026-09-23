ETV Bharat / entertainment

'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଜଲୱା; ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି କ୍ରେଜ, ୩.୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର କଲାଣି ପାର୍

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

HANUMAN ANSH BOX OFFICE COLLECTION
HANUMAN ANSH BOX OFFICE COLLECTION (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମର ସାରା ବିଦେଶରେ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି । ଏହାର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ୩.୫ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ବିଦେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ସଫଳତା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ ବାହାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଭ କରିଛି । ଆସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଜ-ଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାତ୍ର ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଏହା କହିବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଏହାର କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଏକ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ 'ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍' ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । ଭାରତୀୟ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ, 'ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍' ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଯାହା ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି । ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କାହାଣୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମାଟିକ୍ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।

'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଏହି ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି, "ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସିନେମା ଜଗତର ଯେଉଁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ । ମହାରାଜ-ଜୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବେ । ମହାରାଜ-ଜୀ କହିଥିଲେ, 'ଦୁନିଆ ଆସିବ' ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ।"

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'ର ସଫଳତା ଗାଥାରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ହୋମ୍ବଲେ ଓଭରସିଜ୍‌ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭୂମିକାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' କ୍ରେଜ: ରବିବାର କଲା ଧମାକା, କଲାଣି ଏତେ ବ୍ୟବସାୟ

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୫୦ କୋଟି କଲା ପାର୍, ସିକ୍ୱେଲ୍ କନଫର୍ମ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

TAGGED:

HANUMAN ANSH
HANUMAN ANSH WORLDWIDE
ହନିମାନ ଅଂଶ କଲେକ୍ସନ
ହନୁମାନ ଅଂଶ
HANUMAN ANSH BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.