42ଦିନରେ ବି କମୁନି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' କ୍ରେଜ; ୩୦୦ କୋଟି କଲାଣି ପାର୍, 'ମିର୍ଜାପୁର ଦ ମୁଭି' କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି । ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱରେ ୩୦୦ କୋଟି କଲାଣି ପାର୍ । 'ମିର୍ଜାପୁର ଦ ମୁଭି' କଲେକ୍ସନ ବି ଜାଣନ୍ତୁ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 11:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଗତ ୪୨ ଦିନ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ୍ ମଚାଉଛି । ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'ଟକ୍ସିକ' ଓ 'ହୈୱାନ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ଙ୍କ 'ହୈୱାନ' ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 'ମିର୍ଜାପୁର ଦ ମୁଭି' ମଧ୍ୟ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ସହ ଟକ୍କର ଦେବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । ଏହାର ବିପରୀତରେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ର ଆୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ମାତ୍ର ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିସାରିଛି ।
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। କେବଳ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୮୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ୪୧ତମ ଦିନରେ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪୨ତମ ଦିନରେ ୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆୟରେ ୧୯% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ୪୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ୨୮୭.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ ଏବଂ ୨୪୩.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ ହାସଲ କରିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ, ଏହା ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ।
ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସିନେମାଘରଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୩୬ ତମ ଦିନରେ ୧୦.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ଆୟ ସହିତ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୭ ତମ ଦିନରେ ୧୮.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩୮ ତମ ଦିନରେ ୨୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୯ ତମ ଏବଂ ୪୦ ତମ ଦିନରେ ୮.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୪୧ ତମ ଦିନରେ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪୨ ତମ ଦିନରେ ୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ୮୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା; ତଥାପି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ଏହା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୧୦.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ବିପୁଳ ୯୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ମୁକ୍ତିଲାଭର ଛଅ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କେବଳ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୮୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଥିଏଟର ଆୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଯୋଡ଼ିଛି ।
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୋଟ ଆୟରେ ଯୋଗଦାନ ଜାରି ରଖିଛି । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୪୨ ତମ ଦିନରେ ବିଦେଶୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ବିଦେଶୀ ଆୟ ୨୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦେଶୀ ବଜାରର ୨୮୭.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହିତ ମିଶାଇଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୦୯.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି
ମିର୍ଜାପୁର: ଦ ମୁଭି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଛି । ଏହାର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ତୁଳନାରେ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଟେ । ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ମିର୍ଜାପୁର ମୋଟ ୨୪୨.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଗ୍ରସ୍) ଏବଂ ୨୦୩.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ନେଟ୍) ଆୟ କରିଛି ।
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' କାହାଣୀ
ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ: ଜିସ୍ନେ ମେରୀ ଜିନ୍ଦଗୀ ବଦଲ୍ ଦ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାରିତ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସନ୍ଥ ନିମ୍ କରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ବିଶାଳ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲେଖକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ରେକର୍ଡ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', କମାଇଲା ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟର ୨୦୦୦% ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୫୦ କୋଟି କଲା ପାର୍, ସିକ୍ୱେଲ୍ କନଫର୍ମ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ