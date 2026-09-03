ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର 2' କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ', କମାଇଲା ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟର ୨୦୦୦% ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

HANUMAN ANSH COLLECTION
HANUMAN ANSH COLLECTION (Film Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 12:23 PM IST

|

Updated : September 3, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିମ୍ କାରୋଲି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି । ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବଡ଼ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'

ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1,149.30 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ​। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅତୁଳନୀୟ । ଯଦିଓ 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ର ଘରୋଇ ଆୟ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ତଥାପି ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ମାତ୍ର 2 କୋଟିର ଏକ ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' 61.88 କୋଟିର ମୋଟ୍ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 2,000% ରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ର ଲାଭ ପରିମାଣ 1,000% ରହିଛି ।

ହନୁମାନ ଅଂଶ କଲେକ୍ସନ (ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ)

ପ୍ରଥମ ଦିନ (ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର) 0.10 କୋଟି

2ୟ ଦିନ (ପ୍ରଥମ ଶନିବାର) 0.20 କୋଟି

3ୟ ଦିନ (ପ୍ରଥମ ରବିବାର) 0.30 କୋଟି

ଦିନ 4 (ପ୍ରଥମ ସୋମବାର) 0.10 କୋଟି

ଦିନ 5 (ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର) 0.13 କୋଟି

ଦିନ 6 (ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର) 0.13 କୋଟି

ଦିନ 7 (ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର) 0.12 କୋଟି

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କଲେକ୍ସନ- 1.08 କୋଟି

ଦିନ 8 (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର) 0.04 କୋଟି

ଦିନ 9 (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର) 0.08 କୋଟି

ଦିନ 10 (ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର) ୦.୦୮ କୋଟି

ଦିନ ୧୧ (ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର) ୦.୦୫ କୋଟି

ଦିନ ୧୨ (ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର) ୦.୦୫ କୋଟି

ଦିନ ୧୩ (ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାର) ୦.୦୫ କୋଟି

ଦିନ ୧୪ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାର) ୦.୦୫ କୋଟି

ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କଲେକ୍ସନ- ୦.୪୦ କୋଟି

ଦିନ ୧୫ (ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର) ୦.୧୫ କୋଟି

ଦିନ ୧୬ (ତୃତୀୟ ଶନିବାର) ୦.୮୫ କୋଟି

ଦିନ ୧୭ (ତୃତୀୟ ରବିବାର) ୨.୨୦ କୋଟି

ଦିନ ୧୮ (ତୃତୀୟ ସୋମବାର) ୧.୨୫ କୋଟି

ଦିନ ୧୯ (ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର) ୨.୩୫ କୋଟି

ଦିନ ୨୦ (ତୃତୀୟ ବୁଧବାର) ୧.୫୦ କୋଟି

ଦିନ ୨୧ (ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର) ୨.୧୦ କୋଟି

ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କଲେକ୍ସନ- ୧୦.୪୦ କୋଟି

ଦିନ ୨୨ (ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର) ୬.୨୫ କୋଟି

ଦିନ ୨୩ (ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର) ୯.୨୫ କୋଟି

ଦିନ ୨୪ (ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର) ୧୨.୭୫ କୋଟି

ଦିନ ୨୫ (ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର) ୫.୫୦ କୋଟି

ଦିନ ୨୬ (ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାର) ୮.୫୦ କୋଟି

ଦିନ ୨୭ (ଚତୁର୍ଥ ବୁଧବାର) ୭.୭୫ କୋଟି

ମୋଟ ଫିଲ୍ମ ଆୟ ୬୧.୮୮ କୋଟି

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବିଶାଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଯିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଶୋଭିନବ ସତ୍ୟ, ଚନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିୱାରୀ ଏବଂ ବିହାନ ଶେଡଗେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୋଭିନବ ସତ୍ୟ ମହାରାଜ ଜୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ୧୫୦ ମିନିଟ୍ ର ରନଟାଇମ୍ ରହିଛି । ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ହନୁମାନ ଅଂଶ' ୫୦ କୋଟି କଲା ପାର୍, ସିକ୍ୱେଲ୍ କନଫର୍ମ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

'ଟକ୍ସିକ'କୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'; 2 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କଲାଣି ଏତେ ରୋଜଗାର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : September 3, 2026 at 12:41 PM IST

TAGGED:

HANUMAN ANSH
HANUMAN ANSH BEATS DHURANDHAR 2
ହନୁମାନ ଅଂଶ
ଧୁରନ୍ଧର 2
HANUMAN ANSH COLLECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.