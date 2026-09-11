ପରଦାରେ 'ହୈୱାନ'; ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ଅକ୍ଷୟ-ସୈଫଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଆସିଲା ରିଭ୍ୟୁ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ହୈୱାନ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ସିନେମା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 10:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥ୍ରୀଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହୈୱାନ' ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ୍ ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା । ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦମଦାର୍ ଟ୍ରେଲର୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଟକ୍କର ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ 'ହୈୱାନ୍' ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ।
ଅନେକ ଦର୍ଶକ 'ହୈୱାନ୍'କୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଥ୍ରିଲର୍ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ଙ୍କ ଅଭିନୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ୪ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏକ "ବ୍ଲକବଷ୍ଟର" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, "ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ।" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ "ମନୋରଞ୍ଜନ, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଅଭିନୟ"ରେ ଭରପୁର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ 'ହୈୱାନ୍'କୁ ଏକ "ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥ୍ରିଲର୍" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ୩.୫ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକ ଜଣକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ "ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ 'ହୈୱାନ୍' (ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ) ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଟିଳ ତଥା ଗମ୍ଭୀର ଛାପ ଥିବା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ (କ୍ଲାଇମାକ୍ସ) ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ ସ୍ତରକୁ ବହୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେହି ସହ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲି ଖାନ୍ "ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଓ କିଛି ଅଂଶରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୂମିକା (କ୍ୟାମିଓ) ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'ଓପ୍ପୁମ୍' (Oppum) ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଉନ୍ନତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ 'ହୈୱାନ୍'କୁ ୪.୫ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଓ ସୈଫ୍ଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଶେଷ ମତାମତରେ ଏହାକୁ "ଥରେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ହୈୱାନ୍' ହେଉଛି ଏକ ଡାର୍କ ଆକ୍ସନ୍-କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲି ଖାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୈଫ୍ 'ଶ୍ୟାମ' ନାମକ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସିଯିବା ପରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅକ୍ଷୟ 'ପର୍ଶୁରାମ' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଝିଅ 'ନନ୍ଦିନୀ'ଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । CBFC ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 'UA 16+' ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବଧି ୨ ଘଣ୍ଟା ୪୪ ମିନିଟ୍ ରହିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ, ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଓ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହା କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅକ୍ଷୟ@59: 'ହୈୱାନ' ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲେନ୍ ବନିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ