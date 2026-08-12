ହିରୋ ନା ହୈୱାନ, କିଏ ଜିତିବ ? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଆଉଟ୍
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ହୈୱାନ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ଆସିଲା ଟିଜର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 3:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ହୈୱାନ' ସହ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ହୈୱାନ ଏକ ସାଇକୋ କିଲର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଟିଜର 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଟିଜରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା ।
'ହୈୱାନ' ଟିଜର
'ହୈୱାନ' 45 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରଟି ସୈଫ ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଚରିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କଳା ଛାଇରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ହତ୍ୟାକାରୀ କି ସୈଫ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ସୈଫଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ।
ହୈୱାନ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲ ଅଭିନୀତ ମାଲାୟଲମ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଓପମ୍ (୨୦୧୬)ର ଏକ ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ସୈଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଜଣେ ଅନ୍ଧ କେୟାରଟେକର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଛ ଏବଂ ଦାଢ଼ିରେ ଏକ ରୁକ୍ଷ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲୁକ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
ହୈୱାନ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ଥେସ୍ପିଆନ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୈଫ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ବୋମନ ଇରାନୀ, ଶ୍ରେୟା ପିଲଗାଓଁକର, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଶାରିବ ହାସମୀ, ରାଜେଶ ଶର୍ମା, ପହଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମନୋଜ ଯୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଭେଙ୍କଟ କେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶୈଲଜା ଦେଶାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରୀତମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ (୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ହୈୱାନ'ରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଅକ୍ଷୟ-ସୈଫ ସହ କରିବେ ଧମାଲ୍
18ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଅକ୍ଷୟ-ସୈଫ, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ହୈୱାନ'ର ସୁଟିଂ କଲେ ଆରମ୍ଭ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ