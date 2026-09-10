ଝିଅ ସନା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ପରଫର୍ମ କରିବେ ଡୋନା, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ । ସେ କୋଲକାତାରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ (ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ) ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ନୃତ୍ୟାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ'ର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ' ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ଓ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ, 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କରି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା; ସେ କୋଲକାତାରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦିଓ ସେହି ସମୟରେ 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ' ନାମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇନଥିଲା, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସି କର୍ମଶାଳା (ୱାର୍କସପ୍) ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ତେବେ, ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଓ ନୃତ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଡୋନା କହିଲେ, "ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା । ଗୁରୁଜୀ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ'ରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା; ସେ କୋଲକାତାରେ ଏପରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ 'ଦୀକ୍ଷା ମଞ୍ଜରୀ'ର ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏହି ଗୁରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।"
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏଥିରେ ଦିଶା ମଞ୍ଜରୀ, ମାଧବୀ ମୁଦଗଲ, ଶର୍ମିଲା ବିଶ୍ as, ସୁଜତା ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି (ଓଡ଼ିଶୀ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ; ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଘୋଷ, ପଲି ଗୁ, ଏବଂ ଆଲୋକାନନ୍ଦ ରୟ (ରବୀନ୍ଦ୍ର ନ୍ରିତ୍ୟ); ଅସୀମ୍ବାନ୍ଧୁ ବାଣ୍ଡୋପାଧ୍ୟାୟ (କଥକ); ଏବଂ କୋହିନୋର ସେନ୍ ବାରାଟ୍ (କ୍ରିଏଟିଭ୍) । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରେ ଡୋନା ଗାଙ୍ଗୁଲି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସନା ଗାଙ୍ଗୁଲି, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଦିଶା ମଞ୍ଜରୀ ଟ୍ରୁପ୍, ରତନକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଲକା କାନୁନଗୋ, ରାଜୀବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରଣତି ମହାନ୍ତି (ଓଡ଼ିଶୀ) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ; ସୁଜାତା ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଏବଂ ମାଲାବିକା ସେନ୍ (ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍); ଅମିତା ଦତ୍ତ (କଥକ); ତନୁସ୍ରୀ ଶଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କମ୍ପାନୀ (କ୍ରିଏଟିଭ୍); ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମ୍ବାବତୀ ଦେବୀ (ମଣିପୁରୀ) ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଜଙ୍ଖ'; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ଅଦା ଶର୍ମା; ବୁଝନ୍ତି କି ଅର୍ଥ ? ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ରଖିଲେ ଉତ୍ତର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ