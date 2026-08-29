ଶରନ ଲୋୱେନ୍ ଏବଂ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର
୩୨ତମ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରୁ ୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Published : August 29, 2026 at 11:05 AM IST
GURU KELUCHARAN AWARD 2026, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ କଳା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୩୨ତମ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅନୁପ ଜଲୋଟା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ସୃଜନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ:
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଲନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶରନ୍ ଲୋୱେନ୍, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୬ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଓ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯିବ ।
ଏଥି ସହ ୪୦ରୁ ୫୫ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର କଳା ସମ୍ମାନ-୨୦୨୬ରେ ବେହେଲା ବାଦକ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ବେହେରା ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନାଜିଆ ଆଲମ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଉଭୟଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯିବ।
ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ:
ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଥିବା କଳାକାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦା ଚଢ଼ା ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସିଂହଦେବ, କଥକ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନିକିତା ବନାୱାଲିକର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ-ମର୍ଦ୍ଦଳ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ମଞ୍ଚରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର:
ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ପାଞ୍ଚଦିନ ବ୍ୟାପି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ ।
କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ବିଦୁଷୀ ଶୁଭା ମୁଦ୍ଗଲଙ୍କ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ୬ ତାରିଖରେ ପଣ୍ଡିତ ତେଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସରୋଦ ବାଦନ ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଶତପଥୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୭ ତାରିଖରେ ଚିଦାକାଶ କଳାଳୟ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ମହାଭାରତ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ‘ସୌଗନ୍ଧିକା ହରଣମ୍’ ପରିବେଷିତ ହେବ । ୮ ତାରିଖରେ ଡ. ଜାନକୀ ରଙ୍ଗରାଜନଙ୍କ ଭରତନାଟ୍ୟମ୍ ପରିବେଷଣ ସହ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶତପଥୀଙ୍କ ବଂଶୀ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ସହ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ସୃଜନ ଏନ୍ସେମ୍ବଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ କବିତାରୁ ପ୍ରେରିତ ନୃତ୍ୟନାଟ୍ୟ ‘ମାଟି’ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ । ଗୁରୁ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା, ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟଦେବ ଦାସଙ୍କ ନାଟ୍ୟରୂପାନ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ନବସୃଜନର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
ସୃଜନ–ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟବାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଦଳିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କରୁ ପଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼କଣରେ ନ୍ୟୁ ସିଟି
'ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡି଼ଶୀର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ'
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର