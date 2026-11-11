'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି୯' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: 'ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଝରାଇବା ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ...', ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ ଇମ୍ରାନ
ପୁଣି, ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । 'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି୯' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ ଏବଂ ଜେନେଲିଆ ଡି'ସୁଜା ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି୯' ଟ୍ରେଲର ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୧୧ ରେ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଗତକାଲି, ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ହିଁ ଏହି ଟ୍ରେଲର ଆସିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା 'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି୯' ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ସଦୃଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତ ।
'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି୯' ଟ୍ରେଲର
ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀଙ୍କ 'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି୯' ର ଟ୍ରେଲରଟି ୨ ମିନିଟ୍ ୪୧ ସେକେଣ୍ଡର ଅଟେ । ଯଦିଓ ଏଥିରେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ତଥାପି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ କିଛି ଦମଦାର ସଂଳାପ ରହିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏକ ସିନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ମାରିଦେଇ ଚିତା ଉପରେ ଶୁଆଇବି ନାହିଁ; ବରଂ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଚିତା ଉପରେ ଶୁଆଇବି ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମକୁ ମାରିବି ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ନିଜ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ଭଲପାଇବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, "ଯଦି କେହି ମୋ ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁବ, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେବି । ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ହାତକୁ କାଟି ଦେବି ।"
ଟ୍ରେଲରରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଳାପ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନେହୁଏ: "ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଝରାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଝରାଇବି ।" ଟ୍ରେଲରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଅତୀତରେ ଇମ୍ରାନ ଅପରାଧ ଜଗତର ଜଣେ ମାହିର ଖେଳାଳି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅପାରଶକ୍ତି ଖୁରାନା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିପକ୍ଷ ଚରିତ୍ରରେ (ଖଳନାୟକ ଭାବେ) ନଜର ଆସିବେ ।
'ଗନ୍ମାଷ୍ଟର ଜି ୯' ବିଷୟରେ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ହିମେଶ ରେଶମିୟା ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଏକାଠି 'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପ୍ନେ' ଭଳି ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୀପକ ମୁକୁଟ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ୨୦୨୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।