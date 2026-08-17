ETV Bharat / entertainment

ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଇମ୍ରାନ ହାସ୍‌ମୀ, 'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପନେ' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ପରଦାରେ କରିବେ ଧମାକା

ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ 'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପନେ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ରୋମାନ୍ସ...

Emraan Hashmi
ଇମ୍ରାନ ହାସ୍‌ମୀ (Poster)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ରାନ ହାସ୍‌ମୀଙ୍କ 'ଆୱାରାପନ୍ 2' ବହୁ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାଟି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଇମ୍ରାନ ହାସ୍‌ମୀଙ୍କୁ ଏହି ପୋପୁଲାରିଟିର ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଫାଇଦା ମିଳୁଛି । ଫଳରେ ଏହି ଅଭିନେତା ନିଜ କାରିୟରର ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତକାର ହିମେଶ ରେସମିୟାଙ୍କ ସହିତ ଇମ୍ରାନ ହାସ୍‌ମୀ ନିଜର ଆଗାମୀ ସିନେମା 'ଗନ୍‌ମାଷ୍ଟର ଜି9'ରେ ଏକତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଦତ୍ତଙ୍କୁ 2005 ମସିହାର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପନେ'ର 2 ଦଶକ ପରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଚଳିତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ 'ଗନ୍‌ମାଷ୍ଟର ଜି9' ସିନେମା ଘରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ରୋମାନ୍ସ, ହିଟ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିାକୁ ମିଳିବ । ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏହି ସିନେମାର ରିଲିଜ୍ ଅବସରରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,'ଗନମାଷ୍ଟର G9 ନଭେମ୍ବର 27 ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ।'

'ଆଶିକ୍ ବନାୟା ଆପନେ' ଫିଲ୍ମର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 3 ଷ୍ଟାରଙ୍କ ମିଳନ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । 2005 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର୍‌ରେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସିନେମାରେ ହିମେଶ ରେସମିୟାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜାଦୁ ସମସ୍ୟଙ୍କୁ କିମିୟା କରିଦେଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ ଓ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା ।

ଏହି ସିନେମାକୁ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି । ଏହି ତିନି ଜଣ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ସହିତ ନିଜର ଆଗାମୀ ସିନେମା 'ଗନ୍‌ମାଷ୍ଟର ଜି9' ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରୋମାନ୍ସ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମେଶ ରେସମିୟାଙ୍କ ସହିତ 2ୟ ଥର କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଯୋଜକ ଦୀପକ ମୁକୁଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିବା ଦଳର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋମାନ୍ସ,, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ସଂଗୀତ ଫିଲ୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ବ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୋହମ ରକଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଶମିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସହଯୋଗିତାରେ 'ସନମ ତେରୀ କସମ' ଏବଂ 'ଜିନିୟସ୍' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ।

ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ଏବଂ ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖଙ୍କୁ 'ଗନମାଷ୍ଟର G9'ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅପାରଶକ୍ତି ଖୁରାନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ସିନେମାଟି ଦୀପକ ମୁକୁଟ, ସଙ୍ଗୀତା ଆହିର ଏବଂ ହୁନାର ମୁକୁଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସୋହମ ରକଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରା, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସିବେ ନଜର

TAGGED:

EMRAAN HASHMI
GUNMAASTER G9 FILM
ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ
GUNMAASTER G9
GUNMAASTER G9 EMRAAN HASHMI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.