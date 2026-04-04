ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୂୟୋଦକମ୍', ମାତୃଶକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ
'ପାପର ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଅଛି' ଗରୁଡ ପୁରାଣର ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୂୟୋଦକମ୍' । ପ୍ରଯୋଜକ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନହର ଆସିଛନ୍ତି ଗୁନଗୁନ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 3:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ପୂୟୋଦକମ୍' । ଗରୁଡ ପୁରାଣର ପାପ, ପ୍ରାୟଶିତ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଦଣ୍ଡର ଗଭୀର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁନଗୁନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ର ଶ୍ରୀୟା ଟକିଜ୍ ରେ ହୋଇଯାଇଛି । ଗୁଙ୍ଗୁନ୍ ଫିଲ୍ମ୍ସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପୂୟୋଦକମ୍ (PUYOODAKAM)' ର ଏହି ପ୍ରିମିୟରରେ ଓଡିଆ ସିନେମାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଓଡିଆ ସିନେମାର ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଓ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
'ପୂୟୋଦକମ୍' ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏହି ଆଧାର କୁ ନେଇ ମାତୃ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବଡ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏଥିରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘାଟ ନୃତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । “ପୁୟୋଦକମ୍ ” ର ପ୍ରିମିୟର୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ଅବସର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭାବନାମୟ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା , ଯେଉଁଠାରେ ସିନେମା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲପାଇବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଗୁନଗୁନ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ବିମୋହିତ କରିଛି । ଯାହା ନାରୀ ସମ୍ମାନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅକୁହା ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗାର୍ଗୀ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚଳଚିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ନିଜର ଅଭିନୟ ଯାଦୁ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଗୁନଗୁନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ରେ ଅଭିଷେକ ଗିରି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଗୁନଗୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ରୀନା ଜେନା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି । ସଂଳାପକାର ତମାନ ଘୋଷ ଓ ବିଶ୍ୱ ମିଶ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଓ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ।
ତେବେ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଗୁନଗୁନ କହିଛନ୍ତି, ''ମାତୃଶକ୍ତି ର ଆଧାରକୁ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରକୁ ନେଇ ମା'ଙ୍କ ଆଶ୍ରିବାଦ ଓ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଚଳଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଛି । ମା ଓ ଦର୍ଶକ ହି ଏବେ ମୋର ସାହା ଭରସା ଚଳଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାତରେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଦେଖି ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶା କି ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ । ମାତୃ ଶକ୍ତି ସହ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ବିଜୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।''
ସେହିପରି ବହୁବର୍ଷ ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗାର୍ଗୀ ମହାନ୍ତି ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ଏହି କମବ୍ୟାକକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଦାୟତ୍ୱକୁ ନେଇ ସିନେମା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମା'ଙ୍କ କୃପା ଓ କରୁଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମାର ଭାଗିଦାରୀତାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ମା' ଭାବେ ନିଜ ଛୁଆର ସ୍ମୃତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ବଭାବିହ୍ୱୋଳ ହେବା ସହ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏହି ସିନେମା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର