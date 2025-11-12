ETV Bharat / entertainment

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା, ଘରେ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବେହୋସ୍

ଘରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ଜୁହୁ କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,

GOVINDA HOSPITALISED
GOVINDA HOSPITALISED (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 1:12 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । 61 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁରେ ଥିବା କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଅବଜରଭେସନରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲଳିତ ବିନ୍ଦଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ସେ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।'' ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନେକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଗୋବିନ୍ଦା ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗୁଳିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ସେହି ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଶୋ’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । "ମୁଁ ଏକ ଶୋ’ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲି । ସକାଳ 5ଟା ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ରିଭଲଭର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଗଲା । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।''

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

