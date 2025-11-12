ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା, ଘରେ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବେହୋସ୍
ଘରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ଜୁହୁ କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 1:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । 61 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁରେ ଥିବା କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଅବଜରଭେସନରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲଳିତ ବିନ୍ଦଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ସେ ଅବଜରଭେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।'' ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନେକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ।
Mumbai, Maharashtra: Veteran actor Govinda was admitted late Thursday night to CritiCare Hospital in Juhu after losing consciousness at his home. His friend and legal advisor, Lalit Bindal, confirmed that the actor is currently stable and under medical observation pic.twitter.com/iYt2L5gVNv— IANS (@ians_india) November 12, 2025
ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଗୋବିନ୍ଦା ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଏକ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହି ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୋଲକାତାରେ ଏକ ଶୋ’ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । "ମୁଁ ଏକ ଶୋ’ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲି । ସକାଳ 5ଟା ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ରିଭଲଭର ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଗଲା । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ