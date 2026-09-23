କିଏ କୋମଲ ରାନୀ ? 'ଲାଲବାଗ୍ଚା ରାଜା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା
ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜାଙ୍କ ଏକାକୀ ପୂଜାପାଠର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ 'ରୂପା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋମଳା ରାନୀଙ୍କ ସହ 'ଲାଲବାଗ୍ଚା ରାଜା' ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।ବିବାହ ନେଇ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 1:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୂପା'ର ସହ-ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋମଲ ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ପେଣ୍ଡାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଗଣେଶୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଶେଷ ଆରତୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ଏକାକୀ ପେଣ୍ଡାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
ବାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ଓ କୋମଲ ରାନୀ
ଗୋବିନ୍ଦା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧି 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ପେଣ୍ଡାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କୋମଲ ପାରମ୍ପାରିକ ଲାଲ୍ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ପରିଦର୍ଶନ ସମୟର ଭିଡିଓରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ "ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ" ଜପ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଶେଷ ଆରତୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପେଣ୍ଡାଲ ବାହାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଗୋବିନ୍ଦା ଓ କୋମଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଯାଇଥିଲା । 'ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର' ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କୋମଲ, 'ରୂପା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଲିଉଡରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ କୋମଲଙ୍କ 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ପରିଦର୍ଶନର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁପ୍ତ ବିବାହକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କୋମଲଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ, ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପାଣ୍ଡାଲକୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଗଣପତି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଯାଇଥାଏ । କୋମଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ କିଛି ସିନ୍ଦୂର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବିବାହ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦା କିମ୍ବା କୋମଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ ।
ସୁନୀତାଙ୍କ ଏକାକୀ ଦର୍ଶନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ
ସୁନିତା ଆହୁଜା ସେହି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏକାକୀ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କର କୋମଲଙ୍କ ସହ ପରିଦର୍ଶନ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ସୁନିତା, ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ କୋମଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଝିଅ ବୟସର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।
କିଏ କୋମଲ ରାନୀ ?
କୋମଲ, ଯିଏ 'ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର' ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ବଲିଉଡ୍ରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି । ସେ 'ରୂପା' (Rupa) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦା ଜୁଲାଇ ମାସରେ 'ରୂପା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ସହ-କଳାକାର ଭାବେ କୋମଲଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଅଭିନୟ ଜଗତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଜନା ସହିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି; ବିଶେଷକରି କୋମଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ପୁଣିଥରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଗୋବିନ୍ଦା ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ସୁନିତା ଆହୁଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁନୀତା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରି ସେହି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୁନିତା ନିଜର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ।