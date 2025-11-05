ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା କଲେ ଏହି ଭୁଲ୍, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଏକ ଭିଡିଓ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା କ'ଣ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 10:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟା ଗୋବିନ୍ଦା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପଣ୍ଡିତ ମୁକେଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦା ପଣ୍ଡିତ ମୁକେଶ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଣ୍ଡିତ ମୁକେଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି । ସେ ପଣ୍ଡିତ ମୁକେଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ।
ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା
ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ ପତ୍ନୀ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିବି । କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଥରେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏକାଠି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛୁ । ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ରୁହ ।"
ସୁନିତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା?
ସୁନିତା ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପୂଜାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସୁନିତା କହିଥିଲେ, "ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପୂଜାରୀ । ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ କୁହେ; ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ।"
ସୁନିତା ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଭଗବାନ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ମୁଁ ଦାନ କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ କାମ କରେ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କରେ । ଯିଏ ଭୟ କରେ ସେ ଡରିଯାଏ । ସେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ମୂର୍ଖ ଲେଖକମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂର୍ଖ । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହେ ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ