'ଭାଗମ ଭାଗ 2'ରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଏହି ଅଭିନେତା କଲେ ଖୁଲାସା

ଗୋବିନ୍ଦା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଭାଗମ ଭାଗ 2'ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

bhagam bhag 2
bhagam bhag 2 (Photo: IANS/ Film Poster)
Published : February 11, 2026 at 5:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ବୋଲି କହ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସେ କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଭାଗମ ଭାଗ 2'ର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଅଭିନେତା ପରେଶ ରାୱଲ୍ "ଭାଗମ୍ ଭାଗ୍ ୨" ଫିଲ୍ମରୁ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଦା ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଖବର ଫେବୃଆରୀ ୧୦ରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଆସିଛି । ଗୋବିନ୍ଦା କହିଥିଲେ, "କରଣ ଜୋହର ମୋ ନାମରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ ଧରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଦେବି ।"

"ଭାଗମ ଭାଗ"ରେ ମନ ଜିତିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା

୨୦୦୬ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଭାଗମ ଭାଗ" ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ପରେଶ ରାୱଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି କମେଡି ଥ୍ରୀଲର୍ ଏକ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ ର କାହାଣୀ କହେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଶୋ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳତାରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ହାସ୍ୟସ୍ପଦ ଦୃଶ୍ୟ, ମୋଡ଼ ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ କମେଡି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରସାୟନକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଶେଷରେ ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମ ଅଧିକାର ସମ୍ପ୍ରତି ରୋରିଂ ରିଭର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ସରିତା ଅଶ୍ୱିନ ଭାର୍ଦେ ଶେମାରୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଶେମାରୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ । ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଫିଲ୍ମଟି "ଆହୁରି ମଜାଦାର, ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ" ହେବ ।

ସିକ୍ୱେଲରେ ଆସିବେନି ନଜର

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରୁ ବାହାରିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରେଶ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ । ତଥାପି, ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ ।" ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫାଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ।

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ଏହି ଅଭିନେତା

ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏବେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ଯୋଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏକ କମେଡି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କିପରି ଅଭିନୟ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସୁକ ।"

ପରେଶ ସିକ୍ୱେଲରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ କରିବେ । ଯଦିଓ ସେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ପୂର୍ବରୁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ସସପେନ୍ସ ଏବଂ ମଜା ଯୋଗାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଖବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କୌତୁହଳକୁ ବଢ଼ାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସୁନୀତାଙ୍କ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ 'ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ...'

ନିରାଶ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଏହି ସମୟରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଫେରିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ତିନିଜଣ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। 1990 ଦଶକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବଡ଼ ପରଦାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ, ରଙ୍ଗୀଲା ରାଜା (2019), ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

