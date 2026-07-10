ETV Bharat / entertainment

ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'

'ଲକ୍ ଅପ୍ ସିଜିନ୍ 2'ର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ୍ ଧମାକାଦାର ହେବ । ଏଥର ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଗୋବିନ୍ଦା ଶୋ'ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ।

GOVINDA IN LOCK UPP 2
GOVINDA IN LOCK UPP 2 (Poster/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ୍:ସଚ୍ଚ କି ସଜା' ଶୋ’ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅନେକ କଥା ଖୁଲାସା ହେଉଛି । ଟିଭି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଓ ସେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଭଲି ସିକ୍ରେଟ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଲିମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଶୋ’ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ରିଲିଜ ଏକ ପ୍ରୋମୋରେ ଗୋବିନ୍ଦା ହାତରେ ଗୁଳି ଧରି ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ପ୍ରୋମୋରେ, ହୋଷ୍ଟ ଫରାହା ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଶୋ’ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋବିନ୍ଦା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା ହେଉଛି ସେହି 'ଲକ୍ ଅପ୍' ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି; ଆହୁରି ଅନେକ 'ଲକ୍-ଅପ୍' ଅଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ - ଏବଂ ମୁଁ ସେହିଠାରୁ ଆସିଛି ।" ତା’ପରେ ଫରାହା ମଜାରେ ପଚାରିଲେ, "ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କର ଏପରି କାହିଁକି ସୁପାରିଶ ଦେଇଥିଲ ?" ଗୋବିନ୍ଦା ମଜା କରି କହିଲେ, "ଓଃ, ମୁଁ ମୋ ପକେଟ୍ ରେ ଗୁଳି ଆଣିଛି । ମୁଁ କହିଲି, 'ତୁମେ ଛାତିରେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ? ହଁ, ଏବେ ନିଅ ।'"

ପୂର୍ବରୁ, ସୁନୀତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭୁଲବଶତଃ ଆଣ୍ଠୁରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଦେଇଥିଲେ । ଥଟ୍ଟା କରି କହିଥିଲେ "ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଟୋରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଗୁଳି ଆଖିରେ ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜିଥାଏ ।" ଏଥିସହ ଯେତେବେଳେ ଫରାହା ଗୁଜବ ମନେ ପକାଇ ନେଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଥିଲେ- ଯଦି ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ । ସୁନୀତା ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ ।"

ସୁନୀତା ଆହୁଜା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ବିଷୟରେ

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତା 1987 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଟିନା ଆହୁଜା ଏବଂ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ଆହୁଜା । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ସୁନିତା ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି; ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଜବ 1980 ଦଶକର ଶେଷ ଏବଂ 1990 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀଲମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବ ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡିବା ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ 2 ବିଷୟରେ

ଫରାହା ଖାନ ଏବଂ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 'ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସାଜା' (ସତ୍ୟ ଅର ଦଣ୍ଡ) ରେ - 15 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏକ ଜେଲ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତିବା ଏବଂ ଏଲିମିନେସନ୍ ଏଡାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଆୟରଙ୍କୁ ଏଲିମିନେସନ୍ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । 'ଲକ୍ ଅପ୍' ଶନିବାରରୁ ଗୁରୁବାର ରାତି 8ଟାରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସୁନୀତାଙ୍କ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ 'ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ...'

ସୁନୀତାଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ ' ଏହା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର'

'ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ': ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇ ସୁନୀତାଙ୍କ ଖୁଲାସା

'ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର'..ମନର ବେଦନା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଖୋଲିଲେ ପୋଲ୍

'ଭାଗମ ଭାଗ 2'ରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଏହି ଅଭିନେତା କଲେ ଖୁଲାସା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

GOVINDA
LOCK UPP 2
SUNITA AHUJA
ଲକ ଅପ 2ରେ ଗୋବିନ୍ଦା
GOVINDA IN LOCK UPP 2

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.