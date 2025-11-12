ETV Bharat / entertainment

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ 'କଠିନ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ...'

ଗୋବିନ୍ଦା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।

GOVINDA DISCHARGED FROM HOSPITAL
GOVINDA DISCHARGED FROM HOSPITAL (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା । ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁହୁର କ୍ରିଟିକେୟାର ଏସିଆ ମଲ୍ଟିସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ, ଅଭିନେତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ବେହୋସ୍ ହୋଇଥିଲେ ।

GOVINDA REACTION (ANI)

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି । ମୁଁ ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ମୁଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରୀ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲି । ମୁଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇଛି ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ରିଭଲଭରରୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ଆଲମାରୀରେ ରଖିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା । ସେ ସେହି ସମୟରେ କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 'ଲେନ୍ ଡେନ୍-ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ବିଜନେସ୍' ଶୀର୍ଷକ ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା-ଭିତ୍ତିକ ଶୋ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବେ ଏକ ସତେଜ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ANI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଶୋ' 'ଲେନ୍ ଡେନ୍' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଲେନ୍ ଡେନ୍, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ହେବ । ମୁଁ ଅନେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଶୋ' ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ବଦଳିଯିବ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା, ଘରେ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବେହୋସ୍

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଶୋ'ର ଅତିଥି ତାଲିକାରେ ଅଭିନେତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ତାରକାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଶୋ’ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶୋ’କୁ ବୁଝିବେ, ଲେନ୍ ଡେନ୍। ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଥରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମେଡି ଶୋ’ ଏବଂ ସିନେମା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ହଜିଯାଉଛି । ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶୋ’ ଦେଖନ୍ତୁ ।''

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

GOVINDA
GOVINDA HEALTH
ଗୋବିନ୍ଦା
ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା
GOVINDA DISCHARGED FROM HOSPITAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.