ସୁନୀତାଙ୍କ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ 'ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ...'

ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ ଛାଡିଛି ରାଜନୀତି । ତାଙ୍କ ପୁଅର ଡେବ୍ୟୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।

GOVINDA ON WIFE SUNITA ALLEGATIONS
GOVINDA ON WIFE SUNITA ALLEGATIONS (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 10, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା । ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଏଥିସହ ପୁଅ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ଆହୁଜାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା ନେଇ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଆହୁଜା । ସୁନିତା କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ଗୋବିନ୍ଦା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଗୁଜବକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।

GOVINDA REACTION (ANI/ETV Bharat Odisha)

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦା ହସି କହିଛନ୍ତି, "ଅତି କମରେ କେହି ପଚାରିଥିଲେ । ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଘୃଣା ଏବଂ ଈର୍ଷା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଛାଡିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମୋ ପରିବାର ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ।"

ଅଭିନେତା ୟଶବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବଂ ସେ ୟଶଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ କାମ କିପରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅଧିକ ପଚରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି, ସେହି ଘରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ୟଶଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଆସୁଛି ଯେ ସେ ମୋଠାରୁ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବେ । ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭାବରେ ମୋଠାରୁ ଭଲ ।"

ସୁନୀତାଙ୍କ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଉପରେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ ? ଆରମ୍ଭରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କଥା ଭାବି ମୋ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାହା ମୋର ପିଲାଦିନର ପ୍ରେମରୁ... ମୋର କେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା । ମୋ ଯୌବନର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ।"

ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, "ହିରୋ ନମ୍ବର 1" ଅଭିନେତା ସେୟାର କଲେ, "ମୁଁ ଚାରି ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ଜଣେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ନାୟିକାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିନାହିଁ । ମୋର ଜଣେ ବି ନାୟିକା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଛି କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା, ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ସଫଳତା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ସଫଳତା, ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗୀତ ଏବଂ ମୋର ନାୟିକାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ମାଆ ଜଣେ ନାୟିକା ଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ନାୟିକାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଏଲେରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏପରି ଶବ୍ଦ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ନବାଗତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ଭୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ।"

ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତା ୧୯୮୭ ମସିହାରୁ ବିବାହିତ । ସେମାନେ ଟିନା ଏବଂ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତାମାତା। ଟିନା ୨୦୧୫ ମସିହାରେ "ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହସବ୍ୟାଣ୍ଡ" ସହିତ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିନୟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

