ସୁନୀତାଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, କହିଲେ ' ଏହା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର'
ଗୋବିନ୍ଦା ଓ ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି । ନିକଟରେ ସୁନୀତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପରକିୟାପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ।
ଏକ ଖବର ସଂସ୍ଥା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ କହିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କାରଣ ନୀରବ ରହିବା ତାଙ୍କୁ "ଦୁର୍ବଳ" ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ "ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ" ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଅଭିନେତା ଏହି ଗୁଜବକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଏକ "ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର"ର ଅଂଶ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉ କିମ୍ବା ଏପରି ମନେହୁଏ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ୟା । ତେଣୁ ଆଜି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ।"
ଗୋବିନ୍ଦା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଣା ହୋଇପାରନ୍ତି । "ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।'' ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମାଜରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।
ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପୀଡିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି, ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ବଜାର ନାହିଁ । ଦୟାକରି ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ।''
ସୁନିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ସେ ନିଜେ କିପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି । "ସେ କେବେ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ।''
ଗୋବିନ୍ଦା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । "ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ନହୁଏ । ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ।''
ପୂର୍ବରୁ, ସୁନୀତା ଆହୁଜା ତାଙ୍କ ଭ୍ଲଗରେ ତାଙ୍କ ପରକ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା । ଅଭିନେତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ।" ସେପଟେ ସୁନୀତା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଧରି ପୃଥକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗୋବିନ୍ଦ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତା ୧୯୮୭ ମସିହାରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ଟିନା ଆହୁଜା ଏବଂ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ଆହୁଜାଙ୍କ ପିତାମାତା । ଟିନା ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
