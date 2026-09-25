ETV Bharat / entertainment

'ଆମ ସମ୍ପର୍କ...': ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋମଲଙ୍କ ସହ କାହିଁକି କଲେ ବାପ୍ପାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା

ବୈବାହିକ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ଗୋବିନ୍ଦା । କୋ-ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା । 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଭିନେତା । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ।

govinda break silence on dating rumours with komal rani after spotted at lalbaugcha raja
govinda break silence on dating rumours with komal rani after spotted at lalbaugcha raja (ANI/Video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିରତି ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋମଲ୍‌ ରାନୀଙ୍କ ସହ 'ରୂପା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କୋମଲ୍‌ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୁମର୍ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି । ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟେ ଏକାଠି 'ଲାଲବାଗ୍‌ଚା ରାଜା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ଜୋର୍‌ ଧରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦା ଏହି ରୁମର୍ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋମଲଙ୍କ ସହ 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ପେଣ୍ଡାଲକୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଗୁଜବ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା । ANI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୂପା' ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଲବାଗଚା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲି । ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି । ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ମୁଁ ରବିନା ଟଣ୍ଡନ୍‌ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ସହ ଯାଇଛି । ମୁଁ ପୂଜାପାଠ କରିଥିଲି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ।"

କୋମଲ୍‌ ରାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଏହା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦା

କୋମଲ୍‌ ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ସହ ଡେଟିଂ କରୁଥିବା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗୋବିନ୍ଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଫିଲ୍ମର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି ହେଉଛି । ଯଦି ଆମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ।" ଗୋବିନ୍ଦା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା ।

'କାମ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି'

ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମତ ରଖି ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ କାହାରି ଦୋଷ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଥିଲା । ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ । ମୋତେ ମୋ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ; ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ । ମୁଁ କେବଳ ମୋ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପରେ ନୁହେଁ—ମୁଁ କେବଳ କାମ କରିଚାଲିଥିଲି । ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଭଲ ଆଚରଣର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କିପରି ସରଳତା ଓ ଭଲପଣିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ କିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଲି, ତାହା ଭାବି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ।"

ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ମତରେ, କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଅଭିନେତା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି । ନିଜ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦା, ଆଶା ପୁଣି ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବେ: ଅନୁପମ ଖେର୍

କିଏ କୋମଲ ରାନୀ ? 'ଲାଲବାଗ୍‌ଚା ରାଜା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ବଢିଲା ବିବାହ ଚର୍ଚ୍ଚା

TAGGED:

GOVINDA
KOMAL RANI
କୋମଲ ରାନୀ
ଗୋବିନ୍ଦା
GOVINDA ON DATING RUMOURS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.