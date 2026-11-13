କୋମଲା ରାନୀଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା, ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ 'ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍'
ଗୋବିନ୍ଦା ଓ କୋମଲ୍ ରାନୀଙ୍କ ଫଟୋସୁଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 4:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋମଲ ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବେଶ୍ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି; ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ରାନୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜ୍ ସହ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ନାମ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ରାନୀ ନିଜେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରୂପାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ।" ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋବିନ୍ଦା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲେଜର, ବ୍ଲାକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ, ରାନୀ ଏକ ଲାଭେଣ୍ଡର ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ସହ ପାରମ୍ପିରକ୍ ଲୁକରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଗୋବିନ୍ଦା ରାନୀଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ 'ରୂପା' ସହ-କଳାକାର ରାନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦା, ରାନୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୋବିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ ସୁନୀତା ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ।
ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ୟୁଜର କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ?
ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ରାନୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଜଣେ ୟୁଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ 'ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟ୍' ପରି ଲାଗୁଛି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ।" ତୃତୀୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ।" ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୋଡ଼ି ଉପରେ କାହାର କୁ-ନଜର ନ ପଡ଼ୁ; ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।" ଅନେକ ୟୁଜର ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ 'ଲାଲ୍ ହାର୍ଟ' ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୋବିନ୍ଦା ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ 'ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର' ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି
୨୦୦୬ ମସିହାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ଚାଲିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର 'ଲାଲବାଗଚା ରାଜା' ପଣ୍ଡାଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ଗୋବିନ୍ଦା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ 'ରୂପା'ଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏକ "ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର", ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ସେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ "କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ" (professional) ଥିଲା ।
ଅଭିନେତା ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବାରୁ ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଲେ ରାନୀ
ରାଣୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତି ଜାରି କରି ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସୁନିତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ବୋଲି ମନେହେଉଛି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି, ସେଠାରେ କେହି କିପରି 'ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକାରୀ' ହୋଇପାରିବେ ?" ରାଣୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନିତା ସହାନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 'ପୀଡ଼ିତା ସାଜିବାର ଖେଳ' ଖେଳୁଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ (ରାନୀଙ୍କୁ) କାହିଁକି ଟଣାଯାଉଛି ?
ରାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନିତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।
ସେ ସୁନିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା 'ଏଜେଣ୍ଡା'ର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ । ସୁନିତାଙ୍କୁ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଟାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ମୋ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ମଣିଷଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚତୁର ମହିଳାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।" ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୁନିତା କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦା କେହି ବି ସର୍ବସାଧାରଣରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ବିବାହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ନେଇ ସୁନିତାଙ୍କ ମତ
ସୁନିତା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କ "ସୁଗାର ଡ୍ୟାଡି" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହିତ, ସୁନିତା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସୁଧୁରିଯିବ । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
"ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ରହିବ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ୪୦ ବର୍ଷର ବିବାହ; ଏହା କାହିଁକି ତିଷ୍ଠି ରହିବ ନାହିଁ? ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନରେ କେହି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।" ସୁନିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଅଛି, ସେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ।