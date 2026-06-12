ପରଦାରେ 'ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣର', ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ?ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 'ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ଫିଲ୍ମଟି 1990 ଦଶକରେ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁ ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 12:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ଶେଷରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ରାଜନୈତିକ-ଆର୍ଥିକ ଥ୍ରୀଲର୍ ଅନଲାଇନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ଅଭିନୟ, କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିଭ୍ୟୁ
ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 1990 ଦଶକର ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆର୍ଥିକ ସମୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ: ଦେଶୀ ଧୁରନ୍ଧର... ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ... ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ, କି ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ, ମହାଶୟ... ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । "
Not every day do we get a film that combines history, leadership, and the story of an unsung hero. That's exactly why #Governor stands out.#ManojBajpayee has always excelled in powerful character-driven roles, and this looks like another memorable performance.— Prof. इलाहाबादी ( نور ) (@ProfNoorul) June 11, 2026
Hats off to… pic.twitter.com/BA26AUuRfI
#Governor had all the ingredients to be a massive blockbuster and a critically acclaimed masterpiece. But what did the team do? Absolutely nothing. The terrible marketing strategy completely killed the buzz before the movie could even breathe.— Vishwajit Patil (@_PatilVishwajit) June 11, 2026
There is literally no hype on the… pic.twitter.com/VWdekDN9hV
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ଗଭର୍ଣ୍ଣର'ରେ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଏବଂ ଏକ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ହେବାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଥିଲା ।" ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ସେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କିନ୍ତୁ ଦଳ କ'ଣ କଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନୁହେଁ । ଏକ ନିମ୍ନମାନର ମାର୍କେଟିଂ ରଣନୀତି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।" ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ ଯାହା ଇତିହାସ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜଣେ ଅଗଣା ନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ । ଏହା ହିଁ 'ରାଜ୍ୟପାଳ'କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ; ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାହାଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।"
#VipulAmrutlalShah bringing #Governor to life feels like another example of him choosing stories that are not often spoken about. The film focuses on an unsung hero India had largely not known till now. #ManojBajpayee steps into a completely different space as an actor here, and… pic.twitter.com/VnCUyVxIKo— Prashant Pandey (@tweet2prashant) June 11, 2026
The best thing about #Governor is that it shines a light on importabt an unsung hero whose contribution many people may not know about. #ManojBajpayee appears to have delivered yet another layered performance. #VipulAmrutlalShah continues to bring meaningful subjects to… pic.twitter.com/DSWi7Pbgai— Anurag (@LekhakAnurag) June 11, 2026
ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "'ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଥିବା ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହ ଏପରି କାହାଣୀ ବାଛିବାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜଣେ ଅଗଣା ଭାରତୀୟ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ । ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବତାର କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ।" ଆଉ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "'ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର' ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କାରଣ ଏହା ଜଣେ ଅଗଣା ନାୟକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣା ନଥାଇପାରେ । ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
The best thing about #Governor is that it shines a light on importabt an unsung hero whose contribution many people may not know about. #ManojBajpayee appears to have delivered yet another layered performance. #VipulAmrutlalShah continues to bring meaningful subjects to… pic.twitter.com/DSWi7Pbgai— Anurag (@LekhakAnurag) June 11, 2026
'ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର: ଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର' ବିଷୟରେ
'ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର: ଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର' ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଥ୍ରୀଲର, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ଡି. ମାଣ୍ଡଲେକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଅଜଣା ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବତନ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏସ. ଭେଙ୍କିତରାମଣନଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ 1990 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭର ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଭାରତକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
One word #Review of #Governor Is Desi Dhurandhar...— Bipin Singh (@bipinsinghreal) June 11, 2026
Nothing To Say More Just Watch it....#ManojBajpai What A Performances Sir .....Kill it ..... pic.twitter.com/XN11lR9HCz
କାହାଣୀଟି ଏ. ରାମଣନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯିଏ ତୀବ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପତନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହ ଅଦା ଶର୍ମା ମିଶନର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଧୁ ଏବଂ ନୌଶାଦ ମହମ୍ମଦ କୁଞ୍ଜୁ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସନସାଇନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଆଶିନ୍ ଏ. ଶାହ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପ୍ରଣିତ ମୋରେଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର, ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ
ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣର; 1990ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ, ଟିଜର ଆଉଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ