ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ନୂଆ ରୂପ-ଢାଞ୍ଚାରେ ବନାନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୌରବ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ହେବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର । ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସଂରକ୍ଷିତ ସହ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ପୁରୁଣା ଗାରିମାକୁ ଫେରାଇବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ । ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହା ୧୨ ନଭେମ୍ବର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ୱାହିଦା ରେହମାନ ଓ ବିଗ ବି ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ
୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳାଭୂମିରେ ଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ ବିଗ ବି ତଥା ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ବଲିଉଡ ଦିଗଜ ଅଭିନେତା ଅମିତା ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କାନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ଦିଗଜ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦାଦା ସାହେବ ପାଲକେ ପୁରସ୍କୃତା ୱାହିଦା ରେହମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ୱାହିଦା ରେହମାନ କହିଥିଲେ, ''ଓଡିଶା କେବଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ ଏହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଚଳଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ନିଆରା ପ୍ରତିଭାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ବେଶ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତାକୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।''
ମୋହନା ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଓ ବିକାଶର ଏହି ବଡ କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନୂଆ ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବ । ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନେସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ଆର୍କାଭ ସହ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର ହେବ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଦର୍ପଣ ସାଜିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅନେକ ଚିରସବୁଜ ଇତିହାସକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରିହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସରଂକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜୀବିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଏକ ଯୁଗପୋଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।''
ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଗବେଷକ ଓ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଂକଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ନୂଆ ରୂପ ଓ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ କିଭଳି ଏହାର ବିକାଶ ହେବ ସେ ନେଇ ଆସିଥିବା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ । ବାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଗବେଷକ ଓ ସଂରକ୍ଷକ ଭଲ ସିନେମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।''
ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
ଅନ୍ୟପଟେ ହଜିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଥିବା ଦୁଇ ସିନେମାକୁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ନିରୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମାୟାମିରିଗ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 'କନକଲତା' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ୧୩ ନଭେମ୍ବର ଓ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୬ଟା ୩୦ ରେ କେଶରୀ ସିନେମା ହଲରେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ମାୟାମିରିଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସହ ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଫିଲ୍ମ 'କନକଲତା' ୧୬ ନଭେମ୍ବର ୬ ଟା ୩୦ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଶୁଲ୍କ ଦେଖିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବା ନିର୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓ ଙ୍କୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ମାନିତ ପରେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶର ଏକ ସଞ୍ଜବନି ସାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାର ଗରିମାକୁ ମନେପକାଇବା ଓ ଏହାକୁ ଆଜିର ପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୀତା ବିବାହ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟିର ମଣିଷ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଟି ସିନେମାର ପଟଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ପଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
