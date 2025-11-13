ETV Bharat / entertainment

ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ନୂଆ ରୂପ-ଢାଞ୍ଚାରେ ବନାନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ, ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୌରବ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ହେବ ।

FPRWI 2025 IN BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)
November 13, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର । ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସଂରକ୍ଷିତ ସହ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ପୁରୁଣା ଗାରିମାକୁ ଫେରାଇବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ । ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହା ୧୨ ନଭେମ୍ବର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

ୱାହିଦା ରେହମାନ ଓ ବିଗ ବି ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ

୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳାଭୂମିରେ ଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ ବିଗ ବି ତଥା ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ବଲିଉଡ ଦିଗଜ ଅଭିନେତା ଅମିତା ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କାନଫରେନସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ଦିଗଜ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦାଦା ସାହେବ ପାଲକେ ପୁରସ୍କୃତା ୱାହିଦା ରେହମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ୱାହିଦା ରେହମାନ କହିଥିଲେ, ''ଓଡିଶା କେବଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ ଏହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଚଳଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ନିଆରା ପ୍ରତିଭାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ବେଶ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତାକୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।''

FPRWI 2025 IN BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)

ମୋହନା ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଓ ବିକାଶର ଏହି ବଡ କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନୂଆ ପୁରୁଣା ସିନେମାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିଲେଖା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବ । ହେରିଟେଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରନେସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ଆର୍କାଭ ସହ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ସହ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର ହେବ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଦର୍ପଣ ସାଜିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଅନେକ ଚିରସବୁଜ ଇତିହାସକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରିହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

FPRWI 2025 IN BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସରଂକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜୀବିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଏକ ଯୁଗପୋଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।''

FPRWI 2025 IN BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଗବେଷକ ଓ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସମ୍ପ୍ରତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଂକଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ନୂଆ ରୂପ ଓ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ କିଭଳି ଏହାର ବିକାଶ ହେବ ସେ ନେଇ ଆସିଥିବା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ । ବାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା, ଗବେଷକ ଓ ସଂରକ୍ଷକ ଭଲ ସିନେମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ।''

FPRWI 2025 IN BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ

ଅନ୍ୟପଟେ ହଜିଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଥିବା ଦୁଇ ସିନେମାକୁ ଏହି କର୍ମଶାଳା ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ନିରୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମାୟାମିରିଗ ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 'କନକଲତା' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ୧୩ ନଭେମ୍ବର ଓ ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୬ଟା ୩୦ ରେ କେଶରୀ ସିନେମା ହଲରେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ମାୟାମିରିଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସହ ୧୯୭୪ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲାକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଫିଲ୍ମ 'କନକଲତା' ୧୬ ନଭେମ୍ବର ୬ ଟା ୩୦ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିଶୁଲ୍କ ଦେଖିବା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଠୋରେସନ ୱାର୍କସପ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବା ନିର୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେଓ ଙ୍କୁ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଅଫ ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ମାନିତ ପରେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ବିକାଶର ଏକ ସଞ୍ଜବନି ସାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇତିହାର ଗରିମାକୁ ମନେପକାଇବା ଓ ଏହାକୁ ଆଜିର ପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୀତା ବିବାହ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟିର ମଣିଷ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି ୧୭ ଟି ସିନେମାର ପଟଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ଓ ହଜିଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କାହାଣୀକୁ ପଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

