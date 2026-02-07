'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ' ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ; ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ-ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ' ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ । ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଧମକ । ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ-ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ । ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଦାବି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଢୁଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ । ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ'କୁ ନେଇ ବିବାଦ । ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫିଲ୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ କଳା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲକୁ ନେଇ ବିରୋଧ, ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ "ଘୁଷଖୋର" (ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ) ଶବ୍ଦକୁ "ପଣ୍ଡିତ" (ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ) ସହ ଯୋଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି । ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଶୀର୍ଷକଟି ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ।
ୟୁପିରେ ବିକ୍ଷୋଭ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସୁଭାଷ ଚୌକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଯୋଜକ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିତେଶ ଶାହ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି "ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ" ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Netflix ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇନ୍ଦୋରରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ Netflix ଏବଂ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପର୍ଶୁରାମ ସେନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମୁହଁ କଳା କରିଦିଆଯିବ । ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ଭୋପାଳରେ ନିର୍ମାତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ସେହିପରି ଭୋପାଳରେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ "ଇସ୍ ଫିଲ୍ମ କା ନିର୍ମାତା ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ", "ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ବନ୍ଦ କର, ଏଫଆଇଆର କର", ଏବଂ ''ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ" ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ବି ସରଗରମ
ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଶେଷକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ।"
ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ବି ଆପତ୍ତି
ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (FWICE) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିଗାଡ଼ିପାରେ । ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକ ଚିଠିରେ FWICE କହିଛି, "FWICE ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସଂଘ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନକୁ ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ।"
ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, "FWICE ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ସମାଜରେ କୌଣସି ବିଭାଜନ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ।" ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଶୀର୍ଷକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜାତି ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଶୀର୍ଷକ ନକାରାତ୍ମକ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିବାଦର ଜବାବରେ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଶୀର୍ଷକ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ।" ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଂଶ ହୋଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଯତ୍ନ ରହିଛି ।"
ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବୟାନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ସହରରେ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।
