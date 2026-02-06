ETV Bharat / entertainment

'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ' ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ବିବାଦ; ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାମାଲା ରୁଜୁ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ

'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ' ​​ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ବିବାଦ । ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନିର୍ମାତା ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ । କହିଲେ 'ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ...'

GHOOSKHOR PANDAT TITLE ROW
'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ' ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ବିବାଦ (POSTER/ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 10:34 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଘୁସଖୋର୍ ପଣ୍ଡିତ" ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନାମ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି । ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହଜରତଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ବି ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ କମ୍ବାଇନ୍ (FMC) ସଂସ୍ଥା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ?

ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ ସକାଳେ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମର ଫିଲ୍ମ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପୋଲିସ ଡ୍ରାମା । 'ପଣ୍ଡିତ' ଶବ୍ଦଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନକରି । ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଭାବରେ, ମୁଁ ମୋର କାମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ । ମୁଁ କେବଳ ସେହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଯାହା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ । ମୋର ପୂର୍ବ କାମ ପରି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଲାଗିପାରେ ।''

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଫିଲ୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର କାହାଣୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ । ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମଟି ସେୟାର କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ।"

'ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ' ବିଷୟରେ.....ଘୁଷଖୋର ପଣ୍ଡିତ ନୀରଜ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ରିତେଶ ଶାହଙ୍କ ସହ-ନିର୍ମାଣ ଏକ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର । ଏଥିରେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଫିଲ୍ମଟି ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଏକ ଟିଜର ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ପରେ, ମେରଠ, ବାରାଣସୀ, ମଥୁରା ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଭଳି ସହରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

