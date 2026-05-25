'ୱେଲକମ୍ 3'ରେ 'ଘିସ୍-ଘିସ୍-ଘିସ୍' ଗୀତ ରିଲିଜ, ଅକ୍ଷରା ସିଂଙ୍କ ସହ ଭୋଜପୁରୀ ତଡକା ଲଗାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
'ୱେଲକମ୍ 3'ରେ ଭୋଜପୁରୀ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ୍ । 'ଘିସ୍-ଘିସ୍-ଘିସ୍', ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅକ୍ଷରା ସିଂଙ୍କ ସହ ଠୁମକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 3:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ସିନେମା ହଲରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ସିନେମାଟି ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି 'ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍' ନାମକ ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରାକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଭୋଜପୁରୀ ଗୀତ । ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ।
ସୋମବାର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍' ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ଅପଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ୍ 3' ର ନୂତନ ଟ୍ରାକ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରି, 'ଖିଲାଡି କୁମାର' ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜୀବନ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଣି ହେଉଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତେବେ 'ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍' ସହିତ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଗୀତଟି ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ' - ଜୁନ୍ 26, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଉନ୍ମାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।"
'ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍' ଏବେ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ର ଏକ ଅଂଶ । ଏହା ଏକ ଭୋଜପୁରୀ ଟ୍ରାକ୍ - ବିଶେଷକରି, ଫିଲ୍ମର 'ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର' ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - ଏବଂ ଏହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସାବୁନ୍ ଥିମ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ଗୀତଟିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷରା ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭୋଜପୁରୀ କଳାକାର । ଗୀତଟିକୁ ବିକ୍ରମ ମୋଣ୍ଟରୋଜ୍ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ପାଠକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ ମୋଣ୍ଟରୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନବ ଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ହୁକ୍ ଧାରଣା ଇସ୍ତେୟକ୍ ମୁସ୍ତାକ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଯୋଜନା ଆକାଶ ଯାଦବ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ମୋଣ୍ଟରୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ।
ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ର ସବୁଠାରୁ ସେନସେଲେଟିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଗୀତ 'ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍' ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି - ଏହା ଏକ ଅନୁଭବୀ ନୃତ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଯାହା ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ଶୈଳୀର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଟ୍ରାକରେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷରା ସିଂ ନୂଆ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ଜଙ୍ଗଲୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ, 'ଘିସ୍ ଘିସ୍ ଘିସ୍' ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଜ୍ୟାକଲିନ୍, ଅର୍ସଦ ୱାର୍ସି, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ପରେଶ ରାୱଲ୍, ରାଜପାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ଷ୍ଟାର-ଷ୍ଟଡେଡ୍ କାଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ, ଏହି ଫିଲ୍ମ 26 ଜୁନ୍ 2026 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ୱେଲକମ୍ 3' ଏ.ଏ. ନାଡିଆଡୱାଲା, କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟୁଡିଓ 18 ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ରାକେଶ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଏକ ପ୍ରଯୋଜନା, 'ୱେଲକମ୍ 3' ଫିରୋଜ୍ ଏ. ନାଡିଆଡୱାଲା, ରାକେଶ ଡାଙ୍ଗ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ବିକାଶ ବାଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଛି ।
