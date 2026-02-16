ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର, ଅସମ୍ମାନ କହିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସମ୍ମାନ । ପ୍ରତିଶୃତି ପରେ ବି ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 4:19 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ । ମିଳିଲାନି ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର । ପ୍ରତିଶୃତି ପରେ ବି ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା) ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ କଳାକାର । ଯାହା କଳାକାର ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କଟକ ସ୍ଥିତ ସତୀଚୌରା ଠାରେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ କଳାକାର । ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଆଯିବା ନେଇ ସବୁ ମହଲରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
73 ବର୍ଷରେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
କିଛିଦିନ ତଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତ (ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍) ହେବା ପରେ ସେ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପରିଚିତ ନାମ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “ଏମିତି ପୁକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି”, “ବାହା ମୁଁ ହେବି” ଏବଂ “ମୋ ଦେହରେ” ଅନ୍ୟତମ । ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶକ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଜି ଗୀତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ; ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ