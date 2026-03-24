ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଗୌତମ ମେନନ ଗଣିବେ ୪.୨୫ କୋଟି; ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମାମଲା ?
୧୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିବାଦ ମାମଲା । ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୌତମ ମେନନଙ୍କୁ ସୁଧ ସମେତ ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 2:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ସୋମବାର ଦିନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫୋଟନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ଆରଏସ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟକୁ ୪.୨୫ କୋଟି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରା ମାମଲା କ’ଣ ?
ଏହି ମାମଲା ୧୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନଭେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୦୮ର । ସେହି ସମୟରେ, ଆରଏସ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ "ପ୍ରଡକ୍ସନ ନମ୍ବର ୬" ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫୋଟନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଡିସେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୦୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୫, ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ । ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩୫ ମିଲିୟନ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ତଥାପି, ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହୋଇନଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା; ବରଂ, ଆରଏସ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିସ୍ତିରେ ୪୨.୫ ମିଲିୟନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ସୁଟିଂ, କାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନଥିଲା ।
ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏକ କଠୋର ଧାରା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ବାର୍ଷିକ ୨୪ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ବଡ଼ ସୁଧ ହାର ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମୟସୀମା ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଯୋଜକ ଆହୁରି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ୧୨ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୦ରେ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଆଶାରେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ ଥିବାରୁ, ଆରଏସ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ ୨୦୧୩ରେ ଏକ ସିଭିଲ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ପାଣ୍ଠି ଏବଂ କ୍ଷତି ଆଦାୟ ପାଇଁ । ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ମେନନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିବା ୧୩.୫ କୋଟି ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତା ସିଲାମ୍ବରସନ ଟିଆରଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଭିନେତା ଜୀଭାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ୨୦୧୨ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତିନେ ଏନ ପୋନଭାସନ୍ତମ ଭାବରେ ସାକାର ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଦଲିଲ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାମାମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ନୀଥାନେ ଏନ ପୋନଭାସନ୍ତମ୍ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଚାରପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ୨୦୦୮ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ ଏକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା । କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 'ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ୬' ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ହିସାବ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋର୍ଟ ମେନନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ମେ ୨୦୧୦ ରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ସହ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିବାରୁ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, "ଡୋମିନିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦ ଲେଡିଜ୍' ପର୍ସ", ଯାହା ମାମୁଟିଙ୍କ ଅଭିନୀତ, ଏହାର OTT ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଆସୁଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ