'ଲକ୍ ଅପ୍ 2': ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ କହିଲେ 'ତୁମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବଜାଇଦେଲ'
ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2' ଶୋ’ରେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ଶୋ'ର ନୂଆ ପ୍ରୋମୋରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 10:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ରିଆଲିଟି ଶୋ' 'ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସଜା'ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ଶୋ'ରେ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଗୌରବଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡର ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ସିଜିନର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା ହେବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା
ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ ଅପ୍ ରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୌରବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏବଂ ଗୌରବ ଛାଡପତ୍ର ନେଉଛୁ । ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ । ମୋ ଏବଂ ଗୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏବେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ । ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ସାଥୀ ଭାବରେ ସୁସଙ୍ଗତ କାରଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁ । ଏବଂ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହା ପରସ୍ପର ସହ ନୁହେଁ ।"
ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପରେ, ଗୌରବ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଦମ୍ପତି ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ବି ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ, ''ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ପୂର୍ବ ପରି । ମୁଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରେ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି । ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ । ଥରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇସାରିବା ପରେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଏହାଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବି ନାହିଁ ।''
ଆକାଂକ୍ଷା ସମଲିଙ୍ଗୀ
ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଶୋ'ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା 'ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ୍' । ଏହି ପ୍ରକାଶ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଲା, ଯାହା ପରେ ସେ କାହାଣୀର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ସମଲିଙ୍ଗୀ ଥିଲି । ମୋର କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେମାନେ ଗଭୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି ।''
ଏହା ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆକାଂକ୍ଷା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିବାହ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପିଲା ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏହା ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତା’ପରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ହେଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ଏହା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତା’ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଗୌରବ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର 24, 2016 ରେ କାନପୁରରେ ଏକ ମହାନ ତିନି ଦିନିଆ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଗୌରବ ଏକ ବିଶେଷ ପରିଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଲକ୍ ଅପ୍: ସଚ୍ ୟା ସଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୂର୍ବତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ । ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଏକ ନିବିଡ଼ତା, ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମିଳନ, କିମ୍ବା ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ ଆଣିବ କି ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ