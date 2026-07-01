ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ 'ପ୍ରେମ ଏବେ ବି...'
'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ 2 ରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 9:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜନ୍ 2ର ପ୍ରିମିୟର ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଛାଡପତ୍ରର ଜାରି ଖବର ମଧ୍ୟରେ, ଗୌରବ ଖନ୍ନା 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି'ର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ 'ଲାଫଟର୍ ସେଫ୍ସ' ସେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଶୋ 'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ 2ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିଭି ଅଭିନେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଗୌରବ ପୃଥକୀକରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ମନା କରିନଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଛାଡପତ୍ର ଉପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଗୌରବ ଖନ୍ନା 'ଲାଫଟର୍ ସେଫ୍ସ' ସେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, "ଗୌରବ ଭାଇ, କିପରି ଚାଲିଛି?" ଗୌରବ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଠିକ୍ ସମାନ, ବନ୍ଧୁ; ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ଅଛି । ପ୍ରେମ ଏବେ ବି ଅଛି, ସମର୍ଥନ ଏବେ ବି ଅଛି । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି; ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ବପରି । ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ କାହିଁକି ପଛକୁ ହଟିବି ?" ଆକାଂକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, "ପ୍ରେମ ଏବେ ବି ଅଛି । ସମର୍ଥନ ଏବେ ବି ଅଛି ।"
ତଥାପି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, "କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବିବାଦ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ।" ଗୌରବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଭଲ ଖେଳିବେ ଏବଂ ବିଜେତା ଭାବରେ ଫେରିବେ ।" ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରି, ଗୌରବ ପାପାରାଜିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, "ମୁଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବଂ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି' ହେବା ।"
ଛାଡପତ୍ର ପଛର କାରଣ କହିଥିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା
'ଲକ୍ ଅପ୍'ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏପିସୋଡରେ, ସାଥୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଶ୍ରେୟା କାଲରା ଏବଂ ସୁଫି ମୋତିୱାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ଆକାଂକ୍ଷା ଗୌରବଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଛାଡପତ୍ରର କାରଣ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ, ମୋର କେବେବି ପ୍ରକୃତରେ ମାଆ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା । ତଥାପି, ମୁଁ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଖୋଲା ଥିଲି, ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ରହିଲା । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସମୟ ସହ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ମା' ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିବି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମର ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ କରିପାରିବେ - ଯଥେଷ୍ଟ ।"
'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ 2 ସମୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଶୋ' 'ଲକ୍ ଅପ୍' ସିଜିନ୍ 2 ର ପରିଚୟ ରାଉଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । 'ଏକ୍ସପୋଜ୍' କାର୍ଡ ଟାସ୍କ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ଗୌରବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ଗୌରବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଚାମୋଲା ଏକ ଅଡିସନ୍ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଟିଂ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର 24, 2016 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିବାହ ଗୌରବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କାନପୁରରେ ତିନି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ସେ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ...', ଗୌରବଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଚାହାଁନ୍ତି ଛାଡପତ୍ର ? କାରଣ କହିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା
ବିବାହର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବେ ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଲକ୍ ଅପ୍ ଶୋ'ରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ