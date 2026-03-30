ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଦଣ୍ଡନାଚ'କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ', ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ
ଗଞ୍ଜାମର ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ଼୍ଡନାଚକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ' । ଯାହାର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 5:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ହେଉଛି 'ଦଣ୍ଡନାଚ' । ଗଂଜାମର ନିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବାଜୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'। ଯେଉଁଥିରେ ଦଣ୍ଡନାଚର ଇତିହାସ ପରମ୍ପରା ଓ ତା ସହ ଯୋଡି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବେଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'। ଏହି ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ପରମ୍ପରା ଓ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଫଳତା କାମନା କରିବା ସହ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଦଣ୍ଡକାଳୀ ନାଚ କେବଳ ଗଂଜାମ ନୁହେ ଗଜପତି ନୟାଗଡ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏହି ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯାହା ସେହି ଅଂଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଆବେଗ ଓ ଉତ୍ସବର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ । ଏହି ନୃତ୍ୟ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଲୋକମାନେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୃତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଓ ଅକୁହା କଥା ସହ ଏହି ପରମ୍ପରା ମହାନତାକୁ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକ । ମା'ଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବେ ଦର୍ଶକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ।
ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର
ତେବେ ରାଜଶ୍ରୀ ସିନେ କ୍ରାଫ୍ଟସ ନିବେଦିତ ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ରାଜଶ୍ରୀ ଘୋଷ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମହାଶ୍ଵେତା ରାୟ, କ୍ରିଷ୍ଣା କର (କେ କେ), ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଏଟର କଳାକାର ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ ଭାବେ ଓଲିଉଡରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି । ମ୍ୟୁଜିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଏହାର ସୁଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
