ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ବାଘନାଚ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ; ମାଟିର କଳା 'ଅଦମ୍ୟ'କୁ ମିଳିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ
ଗଞ୍ଜାମର ବାଘନାଚ ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ବ । ଇଟାଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍'ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅଦମ୍ୟ’। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 27, 2026 at 10:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁଥିଲା ଘୁଡୁକିର ତାଳ । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଥିଲା ବାଘନାଚ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକଜୀବନର ଏହି ଚିତ୍ର ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ । ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକକଳାକୁ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅଦମ୍ୟ’ ଇଟାଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ‘ଅଦମ୍ୟ’ର ପ୍ରବେଶ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସହ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ଇଟାଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯, ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ କାଇରୋ ନୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ’ରେ ‘ଅଦମ୍ୟ’କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଗଞ୍ଜାମର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା, ମାଟିର ବାସ୍ନା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେବ । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲୋକକଳାର କାହାଣୀ ଏବେ ଇଟାଲୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ‘ଅଦମ୍ୟ’ର ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ଓ ଲେଖକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି । ତେବେ ଇଟାଲୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।
ସୀମିତ ସାଧନ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ:
‘ଅଦମ୍ୟ’ ନିର୍ମାଣର ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ । ଗାଁର କଳାକାର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହଜ ନ ଥିଲା । ଅଭିନୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାହାଣୀକୁ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଅର୍ଥାଭାବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କଳାକାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ୪୫ ମିନିଟର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ କହିଛନ୍ତି ।
ମାଟିର କାହାଣୀ, ମାଟିର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିନୟ:
‘ଅଦମ୍ୟ’ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ମାଟି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କାହାଣୀ । ଗଞ୍ଜାମର ବାଘନାଚ, ଘୁଡୁକି, ଓଡ଼ିଶୀ ସମେତ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକଜୀବନକୁ କାହାଣୀର ଅଂଶ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ କେବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇନଥିଲେ, ସେହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ‘ଅଦମ୍ୟ’ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ କେବଳ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ରହିଛି ମାଟିର ସତ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ ।
ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା:
ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସ୍ଥିତ ନୃତ୍ୟମ୍ କଳା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ର ‘ଅଦମ୍ୟ’ରେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ବାଘନାଚ, ଘୁଡୁକି, ଓଡ଼ିଶୀ ସମେତ ଗାଁ ପରିବେଶ ଭଳି କଳା ଓ ନୃତ୍ୟକୁ କାହାଣୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କାଯାଇଛି । ଲେଖକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ," ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପରଦାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।"
'ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ଗର୍ବ ଲାଗେ'
ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡିକେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି । ଗଞ୍ଜାମର ବାଘନାଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ‘ଅଦମ୍ୟ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଟାଲୀରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଖବର ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ । ଯେତେବେଳେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରହିବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଓ ମରିସସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ନିଜସ୍ୱ ଲୋକକଳାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ‘ଅଦମ୍ୟ’ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଛି ।"
ଇଟାଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ‘ଅଦମ୍ୟ’ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଛି । ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ମଲ ପାଣ୍ଡେ ସ୍ମୃତି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ‘ଅଦମ୍ୟ’ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କୃଷ୍ଣା ଡିକେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସଞ୍ଚିତା ପାତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ମହାରଣା ଓ ଡିକେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଉତ୍ତୋଳକ ଭାବେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ରଥ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଅଦମ୍ୟ’ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏଥିରେ ସେ ‘ନନ୍ଦିନୀ’ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବାଘନାଚର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ବିଦେଶରେ ଏହି ଲୋକକଳା ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସୁକତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଭୂମିକାରେ କାଜଲ:
ଅଭିନେତ୍ରୀ କାଜଲ ବେହେରା ‘ଅଦମ୍ୟ’ରେ ‘କୁସୁମ’ ନାମକ ଗାଁର ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପାଠପଢ଼ା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସମୟ ଦେଇ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ନେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଦମ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚିତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି:
ବିଶେଷକରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିବେକ ଡାକୁଆ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଚିତା, କାଜଲ, ସ୍ୱିଟି, ଶୁଭମ୍, କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ମହାରଣା, ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ସପନ କୁମାର ସେଠୀ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମର ମାଟିରୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକକଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିର୍ମିତ ‘ଅଦମ୍ୟ’ ଏବେ ଇଟାଲୀ ଅଭିମୁଖେ । ସୀମିତ ସାଧନ ଓ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ସିନେମାର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳାକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପରିଚିତ କରାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ‘ମୋହନ ଗିରି’: ପ୍ରେମ-ପରମ୍ପରା-ପୁନର୍ଜନ୍ମର କହିବ ନୂଆ କାହାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍: ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର