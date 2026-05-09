ଗଦର 3 କନଫର୍ମ: ଅମିଷା ପଟେଲ କଲେ ଖୁଲାସା, ନକଲି PR ନେଇ କହିଲେ ଏମିିତି

"ଗଦର" ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମିଷା ପଟେଲ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ "ଗଦର 3" କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

gadar 3 confirmed (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 1:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରବାଦ: "ଗଦର" ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମିଷା ପଟେଲ ଶୁକ୍ରବାର, 8 ମେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗଦର 3 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକଲି PR ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆସୁଛି "ଗଦର 3।" ଅମିଷା ଗଦର 3 କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି ରାତିରେ, ଅମିଷା ଏକ୍ସରେ YouTubers ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେବେବି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ YouTubers ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କୁ ଖରାପ କହିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି । ଆମେ ତାରକାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ । ସର୍ବଶେଷରେ, ସେମାନେ କେବଳ ଆମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହି ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ।"

ତାପରେ ସେ PR ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନିଜକୁ 'ସୁପରଷ୍ଟାର' ବୋଲି କେବଳ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏକ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଏହି PR ଖେଳ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କଠୋର ସତ୍ୟ ।"

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଫିଲ୍ମ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 2 ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର PR ଟିମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ? ସତରେ ? ଏହା 2026, 2000 ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହେଁ ।"

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅମୀଷା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏକକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏକ ପୃଥକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କହୋ ନା ପ୍ୟାର ହେ, ଗଦର 1, ଏବଂ ଗଦର 2 - ମୁଁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତିନୋଟି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସହ-କଳାକାରଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ମୋର ନକଲି PR ମେସିନାରୀ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ।"

ଏହା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ, "ଗଦର 3" ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଗଦର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗଦର 3 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସିବ, ଏହା ଥିଏଟରରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଗଦର ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅତି କମରେ 500 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବ, ଏବଂ ଏଥର, ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉଭୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ।"

"ଗଦର 2" 2023 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲା । ଅମିଷା "ଗଦର 2" ସହିତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା ​​ତାହା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଧିକ ପୂରଣ କରିଥିଲା । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରଦା କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

