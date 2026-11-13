'ଏହି ଚରିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଥିଲା କଷ୍ଟକର..', 'ରାମାୟଣ'ରେ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ କାମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭ୍ରମରବର
ହଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ବଲିଉଡ...'ରାମାୟଣ' VFX ଏଡିଟର ଭାବେ କାମ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଭ୍ରମରବର ଦାସ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ? ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:28 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ କଳାକାର ବାହାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ହଲିଉଡ, ବଲିଉଡ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜନଗର, ବେଲପାଳ ବାସିନ୍ଦା ଭ୍ରମରବର ଦାସ । ଦିନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ । ପରେ ଓସ୍କାର ବିଜୟୀ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ଓପନହାଇମର' କାମ କରି ସାଉଁଟିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଏବେ 1000 କୋଟି ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ରାମାୟଣ'ରେ କାମ କରି ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଭ୍ରମରବର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯାତ୍ରା ? VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ ଭାବେ ହଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡରେ କିପରି ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ 'ରାମାୟଣ' ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ କେମିତି ପାଇଲେ ସେନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା....
ଭ୍ରମରବର ଦାସ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା:-
4000 କୋଟି ବଜେଟ୍ ନିର୍ମିତ ପୌରାଣିକ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ'ରେ ରିଅଲ ଇମେଜ ସହ କିଛି 3D କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ କରାଯାଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ତାଡକା ରାକ୍ଷସୀର ବିଶାଳ ଚେହେରା, ସୁବାହୁ ରାକ୍ଷସ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଟାୟୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ବିଶାଳ ଚେହେରା ଆନିମେସନ ବା 3D କରିଛନ୍ତି ଭ୍ରମରବର । ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା । ପିଲାଟି ବେଳୁ ଚିତ୍ର ଓ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ବଢିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶେଷ କରି ସେ ରାଜନଗର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +୨ ବିଜ୍ଞାନ, IIAT (Indian Institute of Animation Technology) ରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆପ୍ଲାଏଡ ଆର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ରେ ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପ୍ପର ଭାବେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଭ୍ରମରବର କହିଛନ୍ତି, "ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆର୍ଟରେ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପିଜି (PG) କରିଥିଲି । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗରେ ଟପ୍ କରି ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଥିଲି ।"
ଏମିତି ବନାଇଲେ ଆନିମେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର:-
ପାଠପଢା ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ 2D ଡିଜାଇନର ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭ୍ରମରବର । ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢି ଡିଜନି, ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର କମ୍ପାନୀ ଭଳି କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ‘DNEG’ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ 'ରାମାୟଣ' ସହ ଜଡ଼ିତ ।
ଆନିମେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ପିଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିଛି ।ପ୍ରଥମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେର ଏକ ଫିଲ୍ମ କମ୍ପାନୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି । ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇର ‘ପ୍ରାଣା’ (Prana Studios) କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ କାମ କଲି ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଡିଜ୍ନି’ (Disney) ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା । ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ‘ଏମ୍.ପି.ସି.’ (Moving Picture Company) ରେ ‘ଲାଇନ୍ କିଙ୍ଗ୍’ ଏବଂ ‘ଜଙ୍ଗଲ ବୁକ୍’ ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲି । କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ‘ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍’ ଜରିଆରେ କାମ କରିବା ପରେ ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ମୁଁ ‘DNEG’ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେଇ କାମ କରିଆସୁଛି ।"
ରାମାୟଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 3D ଚରିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ସୁଯୋଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ:-
ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ଏନେଇ ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଭ୍ରମରବର କୁହନ୍ତି, "DNEG ରେ ‘ରାମାୟଣ’ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମୋତେ ଲୁକ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଲୁକ୍ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଆମେ 3-4 ଜଣ ପିଲା ମିଶି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ତାଡ଼କାସୁର, ସୁବାହୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ସୁନା ହରି ଏବଂ ଜଟାୟୁ ଭଳି ଅନେକ ଚରିତ୍ରର କାମ କରାଯାଇଛି ।''
ସେହିପରି କଳ୍ପନାଜନିତ ବା Imaginary ଚରିତ୍ର ରିଅଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିନେତା ଯଥା ରାବଣ, ସୀତା, ରାମ ତୁଳନାରେ ଜଟାୟୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତାଡ଼କାସୁର ଆଦି କଳ୍ପନାଜନିତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ 3D ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ୪୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଜୀବନ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଫ୍ ରହିଥିଲା ।"
ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା:-
'ଓପନହାଇମର' ଭଳି ଓସ୍କାର ବିଜେତା ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି ବେଶ୍ ନାଁ କମାଇଥିବା ଭ୍ରମରବର ନିଜ କାମର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଛି ଯେପରିକି ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ‘ଓପେନ୍ହାଇମର୍’ (Oppenheimer), ‘ଫିଞ୍ଚ୍’ (Finch),‘ଓରିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦ ଡାର୍କ’ ଏବଂ ମାର୍ଭେଲ୍/ଡିଜ୍ନିର ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମେ ହଲିଉଡ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ସେ ବଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ' ସହ VFX ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା
'ରାମାୟଣ' ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ହଲିଉଡ୍ରେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ‘ରାମାୟଣ’ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ହଲିଉଡ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟର କାମ ଶେଷ ହୋଇ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟର କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ।''
ପିଲାଦିନର ଆଗ୍ରହ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତା:-
ନିଜର ପିଲାଦିନ ପିଲାଦିନର ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଭ୍ରମରବର କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା।ମୋର ସାଇନ୍ସ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବାରୁ ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ (ଯେଉଁଥିରେ ଗଣିତ ଓ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ିତ) ବୁଝିବାରେ ମତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା । ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଲୋନ୍ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରି ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲି ।''
ରାମାୟଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ଝିଅର ନାଁ ଶ୍ରୀୟା:-
୨୦୨୧ ମସିହାରୁ 'ରାମାୟଣ' ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଭ୍ରମରବର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 'ରାମାୟଣ'ରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ‘ଶ୍ରୀୟା’ ରଖିଛି ।''
ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ: ପତ୍ନୀ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଫଳତା ନେଇ ଭ୍ରମରବର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା । ସେ ଏହି ଆନିମେସନ ଲାଇନ୍ରେ VFX କାମ କରନ୍ତି । ଆଗରୁ ତାଙ୍କ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନଥିଲି । ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ କରନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ଜଟାୟୁ ଆଉ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଏମିତି ଡାଇନୋସର ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି । ରାମାୟଣରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବଲିଉଡର ବଡ ଫିଲ୍ମ ସେ କରିଛନ୍ତି । କାମ ପାଇଁ ସେ ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବି ସଜାଗ ଥାଆନ୍ତି,ଏମିତି ମଝିରେ ବି ପ୍ରେସର କାମ ଥିଲେ ପୁରା ରାତି ଚେଇଁ ରହୁଥିଲେ । ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମ ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ପୁରା ଡେ' ୱାନ୍ରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି । ମଝିରେ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିଲା ସେ କରୁଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।''
'ରାମାୟଣ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ 'ରାମାୟଣ' ଭାରତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ନମିତ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ 'ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓସ୍' ଦ୍ୱାରା, DNEG ଏବଂ ୟଶଙ୍କ 'ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ' ସହଯୋଗରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତ ନଭେମ୍ୱର 5ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରୁଛି ।
ରିିଲିଜର 8ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱରେ 1000 କୋଟି ପାର୍ କରି ମୋଟ 1,033.55 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ମୋଟ ନେଟ୍ ଆୟ 564.60 କୋଟି କରିଛି । ଏଥିରେ ରଣବୀର କପୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ୟଶ ରାବଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୮ ମସିହା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ଭାରତ