କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ଠୁ ତମନ୍ନା... ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଏମିତି ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
ଦୀପାବଳିରେ କାଟ୍ରିନା କୈଫ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ବିହାନଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଓଲିଉଡ ତାରକା ତମନ୍ନା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନିଜ ପିଲା ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 10:40 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ ମସିହାର ଦୀପାବଳି ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରହିଲା । ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନବଜାତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲଇୁଡ ଅନେକ ତାରକା ରହିଛନ୍ତି । କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସେ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନରେ ଚେହେରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ବଲିଉଡ ନୁହଁ ଏଲିଉଡ ତାରକା ତମନ୍ନା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖାଇବା ସହ ଦୀପାବଳି ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ।
ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ
ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରିତ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଅର ଝଲକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ତମନ୍ନା ପୁଅକୁ କୋଳେ ଧରି ବାଣ ଫୁଟାଉତିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ପୁଅ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, 2024 ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ
ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଥମ ପୁୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଦିଦେବ ସହ ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଅର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି । ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କୋଳେଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଚିଏ ଫ୍ରେମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଦୀପାବଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆସୁ ।'' କହିରଖୁଛୁ କି, ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । 25 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି ।
କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଓ ବିକି କୌଶଲ
ବଲିଉଡର ତାରକା ଦମ୍ପତି କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ବିକି ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ 'ବିହାନ'ଙ୍କ ଝଲକ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ବିହାନ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଝିରେ ବସି ବେଶ୍ ଖୁସି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ବାପା ବିକିଙ୍କ ପରି କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତା-ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମା’ କାଟ୍ରିନାଙ୍କ ପୋଷାକ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ।
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଓ ରଣବୀର କପୁର
ଏହି ଦୀପାବଳି ତାରକା ଦମ୍ପତି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ । ସେମାନେ ନିକଟରେ ନିଜ ଝିଅ ରାହା କପୁରଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାମାୟଣ' ମଧ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଆଲିଆ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ଏବଂ ଝିଅ ରାହାଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ନିକ୍ ଜୋନାସ୍
ବଲିଉଡର ‘ଦେସି ଗାର୍ଲ’ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ବିବାହ ପରେ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଜର ମୂଳ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେବେବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ସେ ନିକଟରେ ‘କରୱା ଚୌଥ’ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରି ନିଜର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ନିଜର ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ନିକ୍ ଏବଂ ଝିଅ ମାଲ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳିର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୁସି କରିଛନ୍ତି ।
ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଓ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବାର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।