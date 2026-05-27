କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଠାରୁ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ... ରଣବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାରକା ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟାନ୍

ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ସିନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫେଡେରେସନ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ?

THESE CELEBRITY TROUBLE WITH FWICE
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 1:32 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (FWICE) ଏହାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ କାମ ନକରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ଯାହା ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଫରହାନ ଅଖତର ଏବଂ ଏକ୍ସେଲର ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଡନ୍ 3 ଫିଲ୍ମରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ FWICE ରଣବୀରଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରଣବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ସହ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମତଭେଦ ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ନାମ ସାମିଲ ।

ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ

2025 ମସିହାରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, FWICE ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହାନିଆ ଆମିରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସର୍ଦ୍ଦାର ଜୀ 3'ର ଟ୍ରେଲରରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ନୀରୁ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାକ୍ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ FWICE ଦ୍ୱାରା ଦିଲଜିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି କାମ ନ କରିବାକୁ (ବ୍ୟାନ୍) ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବର୍ଡର 2 ପ୍ରଯୋଜକ ଭୂଷଣ କୁମାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଂଘକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ ୱାର ଡ୍ରାମାର ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍

2025 ମସିହାରେ, ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ FWICE ରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଟେକ୍ସାସ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ କେବେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସହ ଜଡିତ ନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲେ । ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, "ଆମେ ଆୟୋଜକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଛବି ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ହଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ।"

ମିକା ସିଂ

2019 ମସିହାରେ, ଗାୟକ ମିକା ସିଂ କରାଚୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଘର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । FWICE ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ "ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ" ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା, ଗାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ତାଙ୍କ 14 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମିକା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ମିକା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍

2016 ମସିହାରେ, ଉରି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, FWICE ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ନିଷେଧ ଭାରତର ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ବର୍ଷ କପୁର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ ଏବଂ ଏ ଦିଲ ହେ ମୁସ୍କିଲରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଅଭିନେତା ଫୱାଦ ଖାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ରଇସ' ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାହିରା ଖାନ ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା FWICE, କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ ଏବଂ 'FWICE' ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରଣବୀର ସିଂ

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଡନ୍ 3 ବିବାଦ ଓ FWICE ବ୍ୟାନ୍; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ, କହିଲେ 'ଆଶା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

